SickGear mit einem Klick installieren.
Stabiler TV-Show-Automatisierungsserver — die langlebige, voll ausgestattete Abspaltung von Sick-Beard für selbst gehostete PVR-Setups.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SickGear erstellen können
SickGear ist der stabilste und funktionsreichste, von der Community gepflegte Fork des ursprünglichen Sick-Beard-Projekts – ein selbst gehosteter TV-Show-Automatisierungsserver, der die von Ihnen verfolgten Sendungen verfolgt, Usenet-Indexer und Torrent-Tracker auf neue Episoden überwacht und passende Veröffentlichungen für den automatischen Bibliotheksimport an Ihren Downloader weiterleitet. Es wird seit 2014 kontinuierlich weiterentwickelt, mit einem Fokus auf Zuverlässigkeit, breite Indexer-Abdeckung und eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche, die vom ursprünglichen Sick-Beard-Design inspiriert ist.
Das Selbst-Hosting von SickGear auf einem VPS sorgt dafür, dass Ihre TV-Automatisierung rund um die Uhr läuft, sodass Episoden Minuten nach der Veröffentlichung in Ihrer Bibliothek erscheinen. Es lässt sich nahtlos mit Plex, Jellyfin, Emby und dem breiteren Servarr-Medienstapel kombinieren und funktioniert mit praktisch jedem Newznab- und Torznab-Indexer.
Hauptmerkmale von SickGear
Tracking mit Qualitätsprofilen anzeigen
Sendungsspezifische Präferenzen für Qualität, Auflösung, Sprache und Codec bedeuten, dass jeder Titel genau in dem von Ihnen gewünschten Format abgerufen wird.
Umfassende Indexer-Unterstützung
Newznab- und Torznab-Kompatibilität sowie direkte Plugins für viele private Tracker decken praktisch jeden Usenet- und Torrent-Indexer ab.
Native Downloader-Integration
Eingebaute Plugins für NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge und rTorrent lassen SickGear die gesamte Download-Pipeline orchestrieren.
Untertitel-Suche
Die Integration von OpenSubtitles, Addic7ed und Podnapisi ruft passende Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen direkt nach jedem Download ab.
Anime- und Sonderformat-Unterstützung
Die integrierte AniDB-Integration handhabt anime-spezifische Benennungskonventionen und die absolute Episodennummerierung ohne manuelle Workarounds.
Warum SickGear auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.