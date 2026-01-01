Loomio als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für kollaborative Entscheidungsfindung, auf der Gruppen Vorschläge diskutieren, Umfragen durchführen und gemeinsam Entscheidungen treffen können.
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Was Sie mit Loomio erstellen können
Loomio ist eine Open-Source-Plattform, die speziell für die kollaborative Entscheidungsfindung entwickelt wurde. Gruppen können strukturierte Diskussionen führen, Vorschläge erstellen, Umfragen durchführen und Ergebnisse festhalten – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu allgemeinen Chat-Tools konzentriert Loomio Gespräche darauf, klare Entscheidungen zu treffen, was es ideal für Genossenschaften, gemeinnützige Organisationen, Gemeinschaftsorganisationen und verteilte Teams macht.
Das Selbst-Hosting von Loomio auf Ihrem eigenen VPS hält die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Benutzer-Gebühren und ohne Abhängigkeit von einem Drittanbieterdienst. Diese Bereitstellung umfasst die vollständige Rails-Webanwendung, den Sidekiq-Hintergrundworker, die PostgreSQL-Datenbank, die Redis-Warteschlange und einen Hocuspocus-Server für die kollaborative Dokumentenbearbeitung in Echtzeit.
Hauptmerkmale von Loomio
Strukturierte Vorschläge
Erstellen Sie zeitlich begrenzte Vorschläge mit Optionen für Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung und Blockierung, damit Gruppen nachvollziehbare Entscheidungen mit einem klaren Prüfprotokoll treffen können.
Flexible Umfragen
Führen Sie Ranglistenwahlen, Punktabstimmungen, Bewertungsumfragen und Terminfindungsumfragen durch, um nuancierte Gruppeneingaben zu sammeln, die über einfache Ja/Nein-Fragen hinausgehen.
Verschachtelte Diskussionen
Halten Sie Unterhaltungen mit Thread-Kommentaren und kontextbezogenen Reaktionen organisiert, damit wichtiger Kontext in einem belebten Chat-Kanal niemals verloren geht.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Bearbeiten Sie gemeinsam Vorschlagstexte und Diskussionsstränge in Echtzeit mithilfe des integrierten Hocuspocus-Servers, ohne dass ein Editor eines Drittanbieters erforderlich ist.
Untergruppen und Berechtigungen
Organisieren Sie Mitglieder in Untergruppen mit unabhängigen Datenschutzeinstellungen und Rollen, um komplexe Organisationsstrukturen innerhalb einer einzigen Installation zu unterstützen.
Warum Loomio auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.