OneDev ist eine umfassende selbst gehostete DevOps-Plattform, die Git-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Kanban-Boards und eine Paket-Registry in einer einzigen Anwendung vereint. Ihr visueller Pipeline-Builder und die Code-Intelligenz-Funktionen machen sie fÃ¼r Entwickler ohne tiefgreifende DevOps-Kenntnisse zugÃ¤nglich, wÃ¤hrend die erweiterte Abfragesprache Power-Usern prÃ¤zise Kontrolle Ã¼ber Builds, Issues und Commits gibt.

Das Selbst-Hosting von OneDev auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Entwickler zu festen Infrastrukturkosten, mit vollstÃ¤ndigem Eigentum an Ihrem Quellcode und Ihren Build-Artefakten. Diese Vorlage beinhaltet PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und Docker-Socket-Zugriff, damit OneDev CI/CD-Jobs direkt auf Ihrem Server ausfÃ¼hren kann.