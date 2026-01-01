Buildbot mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Flexibles Open-Source CI/CD-Framework zur Automatisierung von Software-Builds, Tests und Deployments über verteilte Worker hinweg.
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Was Sie damit bauen können Buildbot
Buildbot ist ein Python-basiertes Framework für kontinuierliche Integration und Bereitstellung, das das Erstellen, Testen und Bereitstellen von Software automatisiert. Im Gegensatz zu voreingestellten gehosteten CI-Diensten ist Buildbot vollständig in Python-Code konfigurierbar – jeder Trigger, Scheduler, Builder und Reporter wird programmatisch definiert, was Teams eine präzise Kontrolle über ihre Build-Pipelines ermöglicht, ohne die Einschränkungen deklarativer YAML-Schemas.
Das Selbst-Hosting von Buildbot auf einem VPS hält Ihre Build-Infrastruktur auf Servern, die Sie kontrollieren, ohne minutengenaue Abrechnung, ohne Repository-Limits und ohne Abhängigkeit von der Verfügbarkeit externer CI-Anbieter. Die Master-Worker-Architektur skaliert von einem einzelnen Worker auf einem kleinen VPS bis hin zu Dutzenden von Workern auf dedizierten Maschinen, die alle von einem zentralen Web-Dashboard aus koordiniert werden.
Hauptmerkmale von Buildbot
Python-konfigurierte Pipelines
Definieren Sie jeden Build-Schritt, Trigger und jede Benachrichtigung in Python-Code für eine vollständige Flexibilität, die deklarative YAML-Konfigurationen nicht erreichen können.
Verteilte Worker-Architektur
Führen Sie Builds auf beliebig vielen Workern aus — lokalen Containern, entfernten Maschinen oder Cloud-VMs —, die alle von einem Master koordiniert werden.
Web-Build-Dashboard
Überwachen Sie den Build-Verlauf, den Live-Fortschritt und den Worker-Status über die Buildbot-Weboberfläche mit Wasserfall-, Konsolen- und Rasteransichten.
Flexible Terminplanung
Lösen Sie Builds bei Code-Commits, Zeitplänen, manuellen Anfragen oder Ergebnissen vorgelagerter Builds mithilfe zusammensetzbarer Scheduler-Objekte aus.
REST API und Reporter
Abfrage des Build-Status über die REST-API und Senden von Benachrichtigungen an E-Mail, Slack, GitHub-Statusprüfungen oder einen beliebigen benutzerdefinierten Webhook-Endpunkt.
Warum Buildbot auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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