Buildbot ist ein Python-basiertes Framework für kontinuierliche Integration und Bereitstellung, das das Erstellen, Testen und Bereitstellen von Software automatisiert. Im Gegensatz zu voreingestellten gehosteten CI-Diensten ist Buildbot vollständig in Python-Code konfigurierbar – jeder Trigger, Scheduler, Builder und Reporter wird programmatisch definiert, was Teams eine präzise Kontrolle über ihre Build-Pipelines ermöglicht, ohne die Einschränkungen deklarativer YAML-Schemas.

Das Selbst-Hosting von Buildbot auf einem VPS hält Ihre Build-Infrastruktur auf Servern, die Sie kontrollieren, ohne minutengenaue Abrechnung, ohne Repository-Limits und ohne Abhängigkeit von der Verfügbarkeit externer CI-Anbieter. Die Master-Worker-Architektur skaliert von einem einzelnen Worker auf einem kleinen VPS bis hin zu Dutzenden von Workern auf dedizierten Maschinen, die alle von einem zentralen Web-Dashboard aus koordiniert werden.