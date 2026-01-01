DenoKV mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Stark konsistente Schlüssel-Wert-Datenbank, entwickelt vom Deno-Team, mit ACID-Transaktionen und einer JavaScript-nativen API.
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Was Sie mit DenoKV erstellen können
DenoKV ist eine moderne Schlüssel-Werte-Datenbank, die von den Entwicklern von Deno entwickelt wurde und stark konsistenten Speicher mit ACID-Transaktionsgarantien sowie eine JavaScript-native API bietet, die sich nahtlos in Deno-Anwendungen integriert. Sie unterstützt atomare Operationen, sekundäre Indizes, automatische Versionierung und die effiziente Verarbeitung sowohl kleiner Metadaten als auch großer binärer Objekte – alles unterstützt durch eine SQLite-Speicher-Engine für zuverlässige Persistenz.
Das Selbst-Hosting von DenoKV auf Ihrem VPS bietet Ihnen im Vergleich zu verwalteten Datenbankdiensten vorhersehbare Leistung und Kosten, vollständige Kontrolle über Ihre Datenschicht und tokenbasierte Authentifizierung für sicheren Zugriff. Es ist der ideale Backing Store für Deno-Anwendungen, die einen zuverlässigen Schlüssel-Werte-Speicher ohne Anbieterbindung oder variable Cloud-Preise benötigen.
Hauptmerkmale von DenoKV
ACID-Transaktionen
Gewährleistet Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit für alle Operationen, wodurch es sicher für die Speicherung kritischer Anwendungszustände ist.
JavaScript-Native API
Speziell für Deno entwickelt mit einer idiomatischen asynchronen API, die sich natürlich in bestehende Deno-Anwendungen und Deno Deploy-Projekte integriert.
Atomare Multi-Schlüssel-Operationen
Führen Sie bedingte Read-Modify-Write-Operationen über mehrere Schlüssel hinweg in einer einzigen atomaren Transaktion aus, was ein Race-Condition-freies Zustandsmanagement ermöglicht.
Sekundärindizes
Definieren Sie sekundäre Indizes für Ihre Daten, um effiziente Suchvorgänge über den Primärschlüssel hinaus ohne externe Abfrageinfrastruktur zu ermöglichen.
Token-basierte Sicherheit
Sichert alle Datenbankzugriffe mit einem generierten Zugriffstoken und verhindert unbefugte Verbindungen zum Schlüssel-Wert-Speicher.
Warum DenoKV auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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