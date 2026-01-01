DenoKV ist eine moderne Schlüssel-Werte-Datenbank, die von den Entwicklern von Deno entwickelt wurde und stark konsistenten Speicher mit ACID-Transaktionsgarantien sowie eine JavaScript-native API bietet, die sich nahtlos in Deno-Anwendungen integriert. Sie unterstützt atomare Operationen, sekundäre Indizes, automatische Versionierung und die effiziente Verarbeitung sowohl kleiner Metadaten als auch großer binärer Objekte – alles unterstützt durch eine SQLite-Speicher-Engine für zuverlässige Persistenz.

Das Selbst-Hosting von DenoKV auf Ihrem VPS bietet Ihnen im Vergleich zu verwalteten Datenbankdiensten vorhersehbare Leistung und Kosten, vollständige Kontrolle über Ihre Datenschicht und tokenbasierte Authentifizierung für sicheren Zugriff. Es ist der ideale Backing Store für Deno-Anwendungen, die einen zuverlässigen Schlüssel-Werte-Speicher ohne Anbieterbindung oder variable Cloud-Preise benötigen.