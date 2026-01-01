DumbDo ist eine bewusst einfache To-Do-Listen-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Philosophie basiert, dass die meisten Anforderungen an die Aufgabenverfolgung keine Datenbank, kein Kontosystem und kein Cloud-Abonnement erfordern. Aufgaben werden in einer einzigen JSON-Datei gespeichert, was Backups zu einer einfachen Dateikopie und Migrationen trivial macht.

Die Benutzeroberfläche passt sich sauber an jede Bildschirmgrösse an und wechselt automatisch zwischen Dunkel- und Hellmodus. Ein optionaler PIN-Schutz (4-10 Ziffern) sichert den Zugriff auf gemeinsam genutzten Servern. Die Unterstützung für Progressive Web Apps bedeutet, dass Sie DumbDo auf einem Telefon oder Desktop installieren und offline nutzen können. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält Ihre Aufgabendaten privat, von jedem Gerät aus verfügbar und frei von Änderungen durch Drittanbieterdienste.