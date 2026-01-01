DumbDo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische, selbstgehostete To-Do-Liste mit dateibasierter Speicherung, Dunkelmodus, PWA-Unterstützung und optionalem PIN-Schutz — keine Datenbank erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DumbDo erstellen können
DumbDo ist eine bewusst einfache To-Do-Listen-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Philosophie basiert, dass die meisten Anforderungen an die Aufgabenverfolgung keine Datenbank, kein Kontosystem und kein Cloud-Abonnement erfordern. Aufgaben werden in einer einzigen JSON-Datei gespeichert, was Backups zu einer einfachen Dateikopie und Migrationen trivial macht.
Die Benutzeroberfläche passt sich sauber an jede Bildschirmgrösse an und wechselt automatisch zwischen Dunkel- und Hellmodus. Ein optionaler PIN-Schutz (4-10 Ziffern) sichert den Zugriff auf gemeinsam genutzten Servern. Die Unterstützung für Progressive Web Apps bedeutet, dass Sie DumbDo auf einem Telefon oder Desktop installieren und offline nutzen können. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält Ihre Aufgabendaten privat, von jedem Gerät aus verfügbar und frei von Änderungen durch Drittanbieterdienste.
Hauptmerkmale von DumbDo
Keine Datenbank erforderlich
Speichert alle Aufgaben in einer einzigen JSON-Datei – nichts muss über den Container selbst hinaus bereitgestellt, migriert oder gewartet werden.
Dunkel- und Hellmodus
Folgt automatisch der bevorzugten Farbschema-Einstellung des Systems für eine angenehme Anzeige in jeder Umgebung und zu jeder Tageszeit.
Progressive Web App
Installieren Sie DumbDo auf jedem Gerät für den Zugriff über den Startbildschirm und die Offline-Nutzung, ohne jedes Mal den Browser aufrufen zu müssen.
Optionaler PIN-Schutz
Legen Sie eine 4-10-stellige PIN fest, um den Zugriff auf freigegebenen Servern einzuschränken, während die Benutzeroberfläche für autorisierte Benutzer schnell erreichbar bleibt.
Anpassbarer Seitentitel
Benennen Sie die Anwendungsinstanz um, um sie an Ihr persönliches Branding anzupassen oder um zwischen mehreren Bereitstellungen auf demselben VPS zu unterscheiden.
Warum DumbDo auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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