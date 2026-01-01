Karakeep als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit KI-gestÃ¼tzter Markierung, Volltextsuche und Seitenarchivierung fÃ¼r Links, Notizen und PDFs.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Karakeep erstellen kÃ¶nnen
Karakeep ist ein moderner, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der fÃ¼r die umfassende Archivierung von Informationen entwickelt wurde. Ãœber das Speichern von URLs hinaus erfasst er Notizen, Bilder, PDFs und vollstÃ¤ndige Seiteninhalte mit automatischer Metadatenextraktion. KI-gestÃ¼tzte Verschlagwortung und Zusammenfassung â€“ Ã¼ber OpenAI oder lokale Ollama-Modelle â€“ organisiert Ihre Sammlung automatisch, wÃ¤hrend die Meilisearch-gestÃ¼tzte Volltextsuche den Abruf selbst bei Tausenden von gespeicherten Elementen sofort ermÃ¶glicht.
Das Selbst-Hosting von Karakeep auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihren Browserverlauf und Ihre gespeicherten Inhalte vollstÃ¤ndig privat. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Lesezeichen an, es gibt keine Speicherkontingente und keinen Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Browser-Erweiterungen fÃ¼r Chrome und Firefox sowie mobile Apps fÃ¼r iOS und Android halten alles auf all Ihren GerÃ¤ten synchron.
Hauptmerkmale von Karakeep
KI-gestÃ¼tztes Tagging
Gespeicherte Elemente automatisch mit OpenAI oder einem lokal laufenden Ollama-Modell taggen und zusammenfassen â€“ keine manuelle Organisation erforderlich.
Volltextsuche
Meilisearch indiziert alle gespeicherten Inhalte, einschlieÃŸlich archivierter Seiten und PDFs, sodass Sie alles in Ihrer Sammlung in Millisekunden finden kÃ¶nnen.
Seitenarchivierung & OCR
Den gesamten Seiteninhalt bewahren, selbst wenn Originalquellen verschwinden, und durchsuchbaren Text aus Bildern mithilfe der integrierten OCR extrahieren.
Browser & Mobile Synchronisierung
Speichern Sie Lesezeichen mit einem Klick Ã¼ber Chrome- oder Firefox-Erweiterungen und greifen Sie mit automatischer Synchronisierung von iOS- und Android-Apps auf Ihre gesamte Sammlung zu.
RSS-Feed-Import
Inhalte automatisch aus RSS-Feeds in organisierte Sammlungen importieren, um Ihre Wissensdatenbank ohne manuelles Speichern aktuell zu halten.
Warum Karakeep auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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