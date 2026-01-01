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Selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit KI-gestÃ¼tzter Markierung, Volltextsuche und Seitenarchivierung fÃ¼r Links, Notizen und PDFs.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Karakeep erstellen kÃ¶nnen

Karakeep ist ein moderner, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der fÃ¼r die umfassende Archivierung von Informationen entwickelt wurde. Ãœber das Speichern von URLs hinaus erfasst er Notizen, Bilder, PDFs und vollstÃ¤ndige Seiteninhalte mit automatischer Metadatenextraktion. KI-gestÃ¼tzte Verschlagwortung und Zusammenfassung â€“ Ã¼ber OpenAI oder lokale Ollama-Modelle â€“ organisiert Ihre Sammlung automatisch, wÃ¤hrend die Meilisearch-gestÃ¼tzte Volltextsuche den Abruf selbst bei Tausenden von gespeicherten Elementen sofort ermÃ¶glicht.

Das Selbst-Hosting von Karakeep auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihren Browserverlauf und Ihre gespeicherten Inhalte vollstÃ¤ndig privat. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Lesezeichen an, es gibt keine Speicherkontingente und keinen Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Browser-Erweiterungen fÃ¼r Chrome und Firefox sowie mobile Apps fÃ¼r iOS und Android halten alles auf all Ihren GerÃ¤ten synchron.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Karakeep

KI-gestÃ¼tztes Tagging

Gespeicherte Elemente automatisch mit OpenAI oder einem lokal laufenden Ollama-Modell taggen und zusammenfassen â€“ keine manuelle Organisation erforderlich.

Volltextsuche

Meilisearch indiziert alle gespeicherten Inhalte, einschlieÃŸlich archivierter Seiten und PDFs, sodass Sie alles in Ihrer Sammlung in Millisekunden finden kÃ¶nnen.

Seitenarchivierung & OCR

Den gesamten Seiteninhalt bewahren, selbst wenn Originalquellen verschwinden, und durchsuchbaren Text aus Bildern mithilfe der integrierten OCR extrahieren.

Browser & Mobile Synchronisierung

Speichern Sie Lesezeichen mit einem Klick Ã¼ber Chrome- oder Firefox-Erweiterungen und greifen Sie mit automatischer Synchronisierung von iOS- und Android-Apps auf Ihre gesamte Sammlung zu.

RSS-Feed-Import

Inhalte automatisch aus RSS-Feeds in organisierte Sammlungen importieren, um Ihre Wissensdatenbank ohne manuelles Speichern aktuell zu halten.

Warum Karakeep auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tÃ¤gliche Check-ins und Serien konzentriert

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