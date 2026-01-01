Karakeep ist ein moderner, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der fÃ¼r die umfassende Archivierung von Informationen entwickelt wurde. Ãœber das Speichern von URLs hinaus erfasst er Notizen, Bilder, PDFs und vollstÃ¤ndige Seiteninhalte mit automatischer Metadatenextraktion. KI-gestÃ¼tzte Verschlagwortung und Zusammenfassung â€“ Ã¼ber OpenAI oder lokale Ollama-Modelle â€“ organisiert Ihre Sammlung automatisch, wÃ¤hrend die Meilisearch-gestÃ¼tzte Volltextsuche den Abruf selbst bei Tausenden von gespeicherten Elementen sofort ermÃ¶glicht.

Das Selbst-Hosting von Karakeep auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihren Browserverlauf und Ihre gespeicherten Inhalte vollstÃ¤ndig privat. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Lesezeichen an, es gibt keine Speicherkontingente und keinen Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Browser-Erweiterungen fÃ¼r Chrome und Firefox sowie mobile Apps fÃ¼r iOS und Android halten alles auf all Ihren GerÃ¤ten synchron.