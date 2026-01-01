Tiny File Manager ist ein kompakter Open-Source-Dateimanager, der vollstÃ¤ndig als einzelne PHP-Datei lÃ¤uft und Ihnen eine voll ausgestattete browserbasierte OberflÃ¤che bietet, um Dateien auf Ihrem Server ohne SSH- oder FTP-Clients zu verwalten. Er unterstÃ¼tzt das Hoch- und Herunterladen von Dateien, Kopieren, Verschieben, Umbenennen, LÃ¶schen, das Erstellen von Archiven und einen integrierten Texteditor â€“ alles zugÃ¤nglich Ã¼ber eine saubere, responsive Web-BenutzeroberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von Tiny File Manager auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dateien unter Ihrer Kontrolle und ermÃ¶glicht es Ihnen, Teammitgliedern rollenbasierten Zugriff mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen zu gewÃ¤hren. Sein minimaler Ressourcenverbrauch bedeutet, dass er neben Ihren bestehenden Anwendungen lÃ¤uft, ohne spÃ¼rbaren zusÃ¤tzlichen Ressourcenaufwand.