ArangoDB in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten über eine einzige, vereinheitlichte Abfragesprache unterstützt.
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Was Sie damit bauen können ArangoDB
ArangoDB ist eine quelloffene, native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten in einer einzigen Engine verarbeitet. Im Gegensatz zu spezialisierten Datenbanken, die Sie an ein einziges Datenmodell binden, ermöglicht ArangoDB das Mischen von Modellen in einer einzigen Abfrage mithilfe von AQL (ArangoDB Query Language), wodurch der Aufwand für die Pflege separater Systeme für verschiedene Datentypen entfällt.
Das Selbst-Hosting von ArangoDB gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten, Ihr Schema und die Leistungsoptimierung ohne Lizenzgebühren oder Nutzungsobergrenzen. Die integrierte Weboberfläche bietet visuelle Graphenexploration, Abfrageausführung, Sammlungsverwaltung und Serverüberwachung ohne zusätzliche Tools.
Hauptmerkmale von ArangoDB
Multi-Modell-Abfragen
Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten gemeinsam in einer einzigen AQL-Anweisung abfragen, ohne Verknüpfung über separate Datenbanken hinweg.
Graphdurchlauf
Durchlaufen Sie Beziehungen über Millionen verbundener Knoten mit nativen Graphalgorithmen, darunter kürzester Pfad, k-kürzeste Pfade und Mustererkennung.
Integrierte Web-UI
Sammlungen verwalten, Abfragen ausführen, Graphen visualisieren und die Serverleistung über ein browserzugängliches Dashboard auf Port 8529 überwachen.
Flexibles Schema
Speichern Sie schemalose JSON-Dokumente oder erzwingen Sie eine Struktur pro Sammlung, die sich an sich entwickelnde Datenanforderungen anpasst, ohne Migrationen.
AQL-Leistung
Die ArangoDB Abfragesprache kombiniert Graph-Traversierungen, Dokumentenfilterung und Aggregationen in einer ausdrucksstarken, lesbaren Syntax, ähnlich SQL.
Warum ArangoDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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