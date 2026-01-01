Home Assistant mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte Open-Source-Heimautomatisierungsplattform mit über 2.000 Integrationen für intelligente Geräte und Dienste.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Home Assistant erstellen können
Home Assistant ist die führende Open-Source-Heimautomatisierungsplattform, der Millionen von Nutzern weltweit vertrauen. Sie vereint Smart-Geräte verschiedener Hersteller – Lichter, Thermostate, Kameras, Sicherheitssysteme und Mediaplayer – in einer einzigen anpassbaren Oberfläche, mit einer leistungsstarken Automatisierungs-Engine, die komplexe Szenarien unterstützt, die durch Zeit, Gerätezustände oder externe Ereignisse ausgelöst werden.
Die Bereitstellung von Home Assistant auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass Ihr Smart Home auch bei lokalen Ausfällen betriebsbereit bleibt, bietet zuverlässigen Fernzugriff von überall und hält alle Gerätedaten und Automatisierungslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abhängigkeiten von Cloud-Diensten.
Hauptmerkmale von Home Assistant
2.000+ Integrationen
Verbinden Sie praktisch jedes Smart-Home-Gerät oder jeden Cloud-Dienst über eine ständig wachsende Bibliothek von Community-Integrationen.
Lokale Steuerung
Alle Automatisierungen laufen lokal ohne Cloud-Abhängigkeit, sodass Ihr Zuhause reaktionsschnell bleibt, selbst wenn die Internetverbindung ausfällt.
Leistungsstarke Automatisierungen
Visueller und YAML-basierter Automatisierungseditor unterstützt komplexe Auslöser, Bedingungen und mehrstufige Aktionen für jedes Szenario.
Anpassbare Dashboards
Lovelace-Dashboards ermöglichen es Ihnen, personalisierte Steuerungsoberflächen für jedes Gerät oder jeden Bildschirm in Ihrem Zuhause zu gestalten.
Sprachassistenten-Integration
Funktioniert mit Google Assistant, Amazon Alexa und Siri zur freihändigen Steuerung jedes verbundenen Geräts.
Energieüberwachung
Verfolgen und optimieren Sie den Energieverbrauch im Haushalt mit speziellen Überwachungs-Dashboards und Verbrauchsdaten auf Geräteebene.
Warum Home Assistant auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.