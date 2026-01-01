Grist ist eine Open-Source-Relationstabelle, die die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen mit der Leistungsfähigkeit von Datenbanken verbindet. Teams nutzen sie, um Daten zu organisieren, benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, Dashboards zu bauen und interaktive Anwendungen ohne Code zu entwerfen, was sie zu einer vielseitigen selbst gehosteten Alternative zu Airtable macht.

Mit Python-Formeln, granularer Zugriffskontrolle, einer REST-API und benutzerdefinierten Widgets ermöglicht Grist sowohl technischen als auch nicht-technischen Benutzern den Aufbau komplexer Datenanwendungen. Diese Vorlage enthält PostgreSQL für zuverlässige Datenspeicherung, Redis für Performance-Caching und Traefik HTTPS-Routing für sicheren Teamzugriff.