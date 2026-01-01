Unmanic ist ein selbst gehostetes Tool zur Optimierung von Medienbibliotheken, das Ihre Dateien automatisch scannt und sie mithilfe von FFmpeg in konsistente Formate transkodiert. Anstatt Dateien manuell zu konvertieren oder Skripte zu schreiben, Ã¼berwacht Unmanic kontinuierlich ein Bibliotheksverzeichnis, identifiziert Dateien, die nicht Ihren konfigurierten Ausgabevoreinstellungen entsprechen, und reiht sie zur Verarbeitung ein â€“ alles Ã¼ber eine WeboberflÃ¤che verwaltet.

Das Selbst-Hosting von Unmanic auf einem VPS bietet Ihnen eine stÃ¤ndig verfÃ¼gbare Konvertierungspipeline fÃ¼r Ihre Mediensammlung. Egal, ob Sie Videocodecs standardisieren, DateigrÃ¶ÃŸen reduzieren oder DVR-Aufnahmen verarbeiten, Unmanic erledigt die Aufgaben im Hintergrund, ohne dass Ihr Desktop-Computer eingeschaltet bleiben muss.