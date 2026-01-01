Unmanic als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Medienbibliotheks-Optimierer, der Dateien automatisch in Ihre bevorzugten Formate transkodiert und konvertiert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Unmanic
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Unmanic erstellen kÃ¶nnen
Unmanic ist ein selbst gehostetes Tool zur Optimierung von Medienbibliotheken, das Ihre Dateien automatisch scannt und sie mithilfe von FFmpeg in konsistente Formate transkodiert. Anstatt Dateien manuell zu konvertieren oder Skripte zu schreiben, Ã¼berwacht Unmanic kontinuierlich ein Bibliotheksverzeichnis, identifiziert Dateien, die nicht Ihren konfigurierten Ausgabevoreinstellungen entsprechen, und reiht sie zur Verarbeitung ein â€“ alles Ã¼ber eine WeboberflÃ¤che verwaltet.
Das Selbst-Hosting von Unmanic auf einem VPS bietet Ihnen eine stÃ¤ndig verfÃ¼gbare Konvertierungspipeline fÃ¼r Ihre Mediensammlung. Egal, ob Sie Videocodecs standardisieren, DateigrÃ¶ÃŸen reduzieren oder DVR-Aufnahmen verarbeiten, Unmanic erledigt die Aufgaben im Hintergrund, ohne dass Ihr Desktop-Computer eingeschaltet bleiben muss.
Hauptmerkmale von Unmanic
Automatisiertes Bibliotheks-Scannen
Unmanic scannt kontinuierlich Ihr Medienverzeichnis und reiht Dateien in die Warteschlange ein, die nicht Ihren konfigurierten Ausgabevoreinstellungen zur Verarbeitung entsprechen.
FFmpeg-gestÃ¼tzte Transkodierung
Transkodieren Sie Video und Audio in jedes von FFmpeg unterstÃ¼tzte Format oder jeden Codec, einschlieÃŸlich H.264, H.265, AV1 und AAC.
Plugin-System
Erweitern Sie Unmanic mit Community-Plugins zum Entfernen von Werbespots, Umbenennen von Dateien, Komprimieren von Archiven und vielem mehr.
Echtzeit-Dateimonitor
Neue oder geÃ¤nderte Dateien werden automatisch erkannt, sodass neu hinzugefÃ¼gte Medien ohne manuelles Eingreifen zur Verarbeitung in die Warteschlange gestellt werden.
Aufgabenwarteschlangenverwaltung
Verwalten Sie gleichzeitige KonvertierungsauftrÃ¤ge mit einer visuellen Warteschlange, die den Live-Fortschritt, die geschÃ¤tzte Zeit und den Verarbeitungsverlauf anzeigt.
Warum Unmanic auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.