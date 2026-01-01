Fusion ist ein minimalistischer Open-Source-RSS-Reader, der in Go geschrieben ist und sich auf einen schnellen, ablenkungsfreien Leseworkflow konzentriert. Er parst RSS- und Atom-Feeds, entdeckt Feeds automatisch von Website-URLs und organisiert Abonnements in Gruppen, wÃ¤hrend er den ungelesenen Status, Lesezeichen und die Volltextsuche in Ihrer Bibliothek verfolgt.

Das Selbst-Hosting von Fusion auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Abonnementliste und Ihren Leseverlauf von Drittanbieterdiensten fern, und seine Fever-API-KompatibilitÃ¤t ermÃ¶glicht es nativen mobilen Clients wie Reeder, Unread und FeedMe, sich mit Ihrer eigenen Instanz anstatt mit einem Cloud-Aggregator zu synchronisieren.