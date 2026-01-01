Crawl4AI als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Web-Crawler, der Websites in sauberes, LLM-bereites Markdown für KI-Datenpipelines umwandelt.
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Was Sie damit bauen können Crawl4AI
Crawl4AI ist ein fortschrittlicher Web-Crawler und Scraper, der speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde. Er wandelt Webinhalte in strukturierte, LLM-bereite Markdown-Ausgaben um und bildet damit die ideale Grundlage für RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation), Trainingsdatensätze und KI-gesteuerte Content-Pipelines. Mit über 50.000 GitHub-Sternen hat er sich zur bevorzugten Crawling-Lösung in der KI-Entwickler-Community entwickelt.
Die Plattform unterstützt die vollständige Browsersteuerung für JavaScript-lastige Websites, asynchrones Crawling mit Browser-Pooling, intelligente Inhaltsfilterung und RESTful API-Zugriff – alles verpackt in einem Echtzeit-Monitoring-Dashboard und einem interaktiven Playground. Das Selbst-Hosting von Crawl4AI auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für intensive Crawling-Operationen und die volle Kontrolle über die Datenverarbeitung, ohne sensible Inhalte über Drittanbieterdienste zu leiten.
Hauptmerkmale von Crawl4AI
LLM-bereite Ausgabe
Wandelt gecrawlte Seiten in sauberes Markdown um, optimiert für die direkte Einspeisung in Sprachmodell-Pipelines und RAG-Systeme.
Volle Browserkontrolle
Verarbeitet JavaScript-gerenderte Seiten und dynamische Inhalte mithilfe von Browser-Pooling für hochleistungsfähige, präzise Datenextraktion.
RESTful API-Zugriff
Stellt HTTP-Endpunkte zur Integration von Web-Crawling in bestehende Anwendungen und automatisierte Daten-Workflows bereit.
Echtzeit-Überwachung
Das integrierte Dashboard und der interaktive Spielplatz ermöglichen es Ihnen, Crawl-Vorgänge zu verfolgen, Extraktionsstrategien zu testen und Konfigurationen live zu debuggen.
Intelligente Filterung
Strukturierte Extraktionsstrategien filtern Rauschen und isolieren relevante Inhalte, wodurch die Nachbearbeitungsarbeit in Ihrer KI-Pipeline reduziert wird.
Warum Crawl4AI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.