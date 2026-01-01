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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Many Notes erstellen kÃ¶nnen

Many Notes ist eine selbst gehostete Markdown-Notizanwendung, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihre Gedanken in Tresoren zu organisieren â€“ flexible Container, die zusammengehÃ¶rige Dateien zusammenhalten oder trennen, je nachdem, wie Sie am liebsten arbeiten. Notizen werden sowohl in einer Datenbank als auch auf dem Dateisystem gespeichert, was Ihnen die volle EigentÃ¼merschaft und PortabilitÃ¤t Ihrer Inhalte ohne Bindung an ein proprietÃ¤res Format ermÃ¶glicht.

Ãœber die grundlegende Notizenerfassung hinaus unterstÃ¼tzt Many Notes mehrere Benutzer mit Authentifizierung, Tresorfreigabe fÃ¼r Teamzusammenarbeit, Echtzeit-Ãœbertragung, Backlinks und Tags zum VerknÃ¼pfen verwandter Notizen sowie eine schnelle Volltextsuche, die von Typesense betrieben wird. Die OAuth-Anmeldung Ã¼ber GitHub, Google, GitLab und andere Anbieter macht die Zugriffsverwaltung fÃ¼r Einzelpersonen und Teams gleichermassen flexibel.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Many Notes

Tresororganisation

Gruppieren Sie Notizen in separaten Tresoren oder bewahren Sie alles in einem auf â€“ jeder Tresor ist ein portables Verzeichnis, das Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Dateistruktur gibt.

Volltextsuche

Schnelle, fehlertolerante Suche, unterstÃ¼tzt von Typesense, lÃ¤sst Sie jede Notiz sofort in all Ihren Tresoren finden.

Mehrbenutzer-Zusammenarbeit

Laden Sie andere registrierte Benutzer ein, auf Ihre Tresore zuzugreifen und in Echtzeit an Notizen zusammenzuarbeiten, mit sich live aktualisierenden OberflÃ¤chen.

OAuth-Login-UnterstÃ¼tzung

Authentifizieren Sie sich mit GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack und anderen OAuth-Anbietern fÃ¼r ein flexibles, passwortfreies Zugriffsmanagement.

Rich-Markdown-Editor

Ein fortschrittlicher Editor mit automatischer Speicherung, Vorlagen, Backlinks, Tags und PDF-Export sorgt fÃ¼r einen ununterbrochenen Schreibfluss.

Progressive Web-App

Installieren Sie Many Notes als PWA fÃ¼r ein natives App-Erlebnis auf Desktop und MobilgerÃ¤ten, einschlieÃŸlich Offline-Navigation.

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