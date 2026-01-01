Koillection ist eine selbst gehostete Sammlungsverwaltungsanwendung, die es Ihnen ermöglicht, alles zu katalogisieren – Bücher, Schallplatten, Videospiele, Briefmarken, Sammelkarten oder jede andere Sammlung, die Sie pflegen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Katalogisierungsdiensten läuft Koillection vollständig auf Ihrem eigenen Server, wodurch Ihre Sammlungsdaten privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.

Basierend auf Symfony mit einer sauberen, responsiven Benutzeroberfläche unterstützt Koillection benutzerdefinierte Metadatenfelder und Web-Scraper, damit Sie Elemente mit genau den Informationen anreichern können, die für Ihren Sammlungstyp relevant sind. Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration mit externen Tools, und die Mehrsprachigkeit deckt standardmäßig über 11 Sprachen ab.