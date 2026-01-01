Koillection per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Sammlungsmanager zum Organisieren und Katalogisieren jeder Art von physischer oder digitaler Sammlung.
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Was Sie mit Koillection erstellen können
Koillection ist eine selbst gehostete Sammlungsverwaltungsanwendung, die es Ihnen ermöglicht, alles zu katalogisieren – Bücher, Schallplatten, Videospiele, Briefmarken, Sammelkarten oder jede andere Sammlung, die Sie pflegen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Katalogisierungsdiensten läuft Koillection vollständig auf Ihrem eigenen Server, wodurch Ihre Sammlungsdaten privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.
Basierend auf Symfony mit einer sauberen, responsiven Benutzeroberfläche unterstützt Koillection benutzerdefinierte Metadatenfelder und Web-Scraper, damit Sie Elemente mit genau den Informationen anreichern können, die für Ihren Sammlungstyp relevant sind. Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration mit externen Tools, und die Mehrsprachigkeit deckt standardmäßig über 11 Sprachen ab.
Hauptmerkmale von Koillection
Jeder Sammlungstyp
Katalogisieren Sie Bücher, Spiele, Vinyl, Briefmarken oder jedes andere Sammlerstück, ohne an vorgefertigte Vorlagen gebunden zu sein.
Benutzerdefinierte Metadatenfelder
Definieren Sie die genauen Felder und die Datenstruktur, die zu Ihrer Sammlung passt, anstatt sich an ein generisches Schema anzupassen.
Web-Scraper-Unterstützung
Metadaten automatisch von externen Websites abrufen, um Ihre Elemente mit Covern, Beschreibungen und Details anzureichern.
REST API Zugriff
Stellen Sie Ihre Sammlungsdaten über eine vollständige REST-API bereit, um die Integration mit benutzerdefinierten Apps oder Automatisierungs-Workflows zu ermöglichen.
Mehrsprachige Benutzeroberfläche
Nutzen Sie Koillection in Ihrer eigenen Sprache – über 11 Sprachen werden unterstützt, wobei Englisch und Französisch vollständig abgedeckt sind.
Warum Koillection auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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