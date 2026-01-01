Aptabase als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, datenschutzorientierte Analyseplattform für mobile, Desktop- und Web-Anwendungen mit leichter SDK-Integration.
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Was Sie damit bauen können Aptabase
Aptabase ist eine quelloffene, datenschutzorientierte Analyseplattform, die für Entwickler von mobilen, Desktop- und Webanwendungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Website-Analyse-Tools, die Seitenaufrufe verfolgen, konzentriert sich Aptabase auf SDK-basiertes Event-Tracking – Entwickler instrumentieren ihre Apps mit leichtgewichtigen SDKs für Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri und mehr, um benannte Ereignisse mit optionalen Eigenschaften zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Dashboard mit hoher Signalstärke, das zeigt, was Benutzer tatsächlich in Ihrer Anwendung tun, ohne Cookies, Fingerprinting oder seitenübergreifendes Tracking.
Das Selbst-Hosting von Aptabase auf einem VPS hält alle Analysedaten in Ihrer eigenen Infrastruktur, was die GDPR-Konformität vereinfacht und die ereignisbasierte Preisgestaltung eliminiert, die Cloud-Analyseanbieter bei steigender Nutzung berechnen.
Hauptmerkmale von Aptabase
SDK Ereignis-Tracking
Instrumentieren Sie Ihre App mit einem einzigen SDK-Aufruf, um benannte Ereignisse und Eigenschaften über alle Plattformen hinweg ohne komplexe Einrichtung zu verfolgen.
Datenschutz durch Design
Keine Cookies, kein Fingerprinting und kein seitenübergreifendes Tracking – von Haus aus vollständig konform mit DSGVO und Datenschutzbestimmungen.
Multiplattform-SDKs
Offizielle SDKs für Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri und mehr decken jede wichtige App-Entwicklungsplattform ab.
Echtzeit-Dashboard
Verfolgen Sie Ereignisse und Benutzeraktivitäten in Echtzeit mit einem übersichtlichen, minimalistischen Dashboard, das das Wesentliche ohne Ablenkung hervorhebt.
Volle Datenkontrolle
Alle Analysedaten bleiben auf Ihrem VPS — keine Anbieterbindung, keine Preisgestaltung pro Ereignis und keine Drittanbieterplattform, die Ihre Benutzerdaten empfängt.
Warum Aptabase auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.