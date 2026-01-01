Databag ist eine selbst gehostete, föderierte Messaging-Plattform, die dezentrale Kommunikation für Einzelpersonen und kleine Gemeinschaften ermöglicht, ohne auf Unternehmensserver oder Blockchain-Infrastruktur angewiesen zu sein. Mithilfe von Public-Private-Key-Kryptografie für die Identität sind Konten nicht an eine bestimmte Hosting-Domain gebunden – Benutzer auf verschiedenen Databag-Knoten können frei miteinander kommunizieren, ähnlich wie bei der E-Mail-Föderation.

Die Plattform unterstützt Ende-zu-Ende-verschlüsselte versiegelte Themen, Audio- und Videoanrufe, mobile Push-Benachrichtigungen und themenbasierte Nachrichtenorganisation. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass alle Konversationen, Anrufverläufe und Kontaktdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben, mit unbegrenzten Konten pro Knoten und ohne Gebühren pro Benutzer – was es ideal für Familien, Freundesgruppen und kleine Organisationen macht, die moderne Messaging-Dienste ohne Unternehmensvermittler wünschen.