Databag als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter, föderierter Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Audio-/Videoanrufen und themenbasierten Threads.
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Was Sie damit bauen können Databag
Databag ist eine selbst gehostete, föderierte Messaging-Plattform, die dezentrale Kommunikation für Einzelpersonen und kleine Gemeinschaften ermöglicht, ohne auf Unternehmensserver oder Blockchain-Infrastruktur angewiesen zu sein. Mithilfe von Public-Private-Key-Kryptografie für die Identität sind Konten nicht an eine bestimmte Hosting-Domain gebunden – Benutzer auf verschiedenen Databag-Knoten können frei miteinander kommunizieren, ähnlich wie bei der E-Mail-Föderation.
Die Plattform unterstützt Ende-zu-Ende-verschlüsselte versiegelte Themen, Audio- und Videoanrufe, mobile Push-Benachrichtigungen und themenbasierte Nachrichtenorganisation. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass alle Konversationen, Anrufverläufe und Kontaktdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben, mit unbegrenzten Konten pro Knoten und ohne Gebühren pro Benutzer – was es ideal für Familien, Freundesgruppen und kleine Organisationen macht, die moderne Messaging-Dienste ohne Unternehmensvermittler wünschen.
Hauptmerkmale von Databag
Föderiertes Messaging
Konten auf verschiedenen Databag-Knoten können direkt kommunizieren, wodurch ein dezentrales Netzwerk entsteht, in dem kein einzelner Server alle Konversationen kontrolliert.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Versiegelte Themen verwenden clientseitige Verschlüsselung, sodass Nachrichteninhalte selbst vor dem Serveradministrator, der den Knoten hostet, privat sind.
Audio- & Videoanrufe
Die integrierte Anruffunktion macht ein separates Videokonferenz-Tool für Communities überflüssig, die Databag bereits für die Nachrichtenübermittlung nutzen.
Themenbasierte Threads
Organisiert Unterhaltungen nach Thema statt nach Kontakt, was es einfach macht, Diskussionen fokussiert und innerhalb einer Community durchsuchbar zu halten.
Unbegrenzte Konten
Jeder Knoten unterstützt beliebig viele Konten ohne zusätzliche Kosten, was es wirtschaftlich macht, Messaging für einen ganzen Haushalt oder eine Organisation zu hosten.
Warum Databag auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.