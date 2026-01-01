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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit HumHub erstellen können

HumHub ist eine Open-Source-Plattform für soziale Unternehmensnetzwerke, die es Organisationen ermöglicht, private, selbst gehostete Intranet-Communities aufzubauen. Sie kombiniert das vertraute Gefühl sozialer Netzwerke — Aktivitäts-Streams, Bereiche (Gruppenkanäle), Direktnachrichten, Benutzerprofile und Benachrichtigungen — mit den Kontroll- und Datenschutzanforderungen einer internen Teamplattform. Im Gegensatz zu gehosteten Alternativen wie Slack oder Microsoft Teams läuft HumHub vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Benutzer-Kosten oder Daten, die Ihre Server verlassen.

Auf einer modularen Architektur aufgebaut, bietet HumHub einen Marktplatz mit über 100 kostenlosen und Premium-Modulen, die Wikis, Kalender, Aufgabenverwaltung, Umfragen, Dateifreigabe und LDAP/Active Directory-Authentifizierung abdecken — wodurch es an die spezifischen Kollaborationsbedürfnisse jedes Teams oder jeder Organisation anpassbar ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von HumHub

Räume und Kanäle

Organisieren Sie Gemeinschaften in dedizierte Bereiche — jeweils mit eigenem Aktivitäts-Stream, Mitgliedern, Dateien und Modulen — für Teams, Abteilungen oder Projekte.

100+ kostenlose Module

Erweitern Sie die Funktionalität mit Marketplace-Modulen, die Wikis, Kalender, Umfragen, Aufgabenboards, Dateifreigabe und Videoanrufe abdecken – die meisten davon kostenlos verfügbar.

LDAP und SSO

Authentifizieren Sie Benutzer über LDAP, Active Directory, SAML oder soziale Logins und zentralisieren Sie so die Identitätsverwaltung mit Ihrer bestehenden Verzeichnisinfrastruktur.

REST API Zugriff

Die vollständige REST-API ermöglicht es Ihnen, HumHub mit externen Anwendungen zu integrieren, die Benutzerbereitstellung zu automatisieren und benutzerdefinierte Workflows auf der Plattform zu erstellen.

Benutzerdefinierte Themes

Wenden Sie benutzerdefinierte Designs und Branding an, um der visuellen Identität Ihrer Organisation zu entsprechen, einschließlich Logos, Farben und CSS-Überschreibungen, ohne Kerndateien zu ändern.

Warum HumHub auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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