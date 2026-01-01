pgBackWeb in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Webinterface zur Planung und Überwachung von PostgreSQL-Backups über mehrere Datenbanken und Speicherziele hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit pgBackWeb erstellen können
pgBackWeb ist ein Open-Source-PostgreSQL-Backup-Manager mit einer Weboberfläche zum Planen, Ausführen und Überwachen von Backup-Jobs über mehrere Datenbanken und Speicherziele hinweg. Im Gegensatz zu Kommandozeilen-Tools, die Kenntnisse in Shell-Scripting erfordern, können Sie mit pgBackWeb Zeitpläne, Aufbewahrungsrichtlinien und Speicherziele vollständig über einen Browser konfigurieren.
Das Selbst-Hosting von pgBackWeb auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Backup-Konfiguration und Datenbank-Anmeldeinformationen unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Alle gespeicherten Anmeldeinformationen werden mit einem von Ihnen bereitgestellten Schlüssel verschlüsselt, und Backups landen in Speicher, der Ihnen gehört – sei es eine lokale Festplatte oder ein von Ihnen konfigurierter S3-kompatibler Objektspeicher.
Hauptmerkmale von pgBackWeb
Multi-Datenbank-Unterstützung
Verbinden und planen Sie Backups für mehrere PostgreSQL-Datenbanken von einem einzigen Dashboard aus, ohne separate Konfigurationsdateien pro Datenbank.
S3-kompatibler Speicher
Senden Sie Sicherungsarchive an AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO oder jeden S3-kompatiblen Endpunkt neben dem lokalen Speicher.
Geplante Sicherungsaufträge
Definieren Sie wiederkehrende Sicherungszeitpläne mit konfigurierbaren Aufbewahrungsrichtlinien, um alte Archive automatisch zu entfernen und Speicherkosten zu kontrollieren.
Verschlüsselte Anmeldeinformationen
Alle Datenbankpasswörter und Speicherzugriffsschlüssel werden im Ruhezustand mit einem privaten Schlüssel, den Sie kontrollieren, verschlüsselt – niemals im Klartext gespeichert.
Sicherungshistorie-Verfolgung
Jeder Backup-Lauf wird mit Status, Dauer und Dateigröße protokolliert, sodass Sie sofort wissen, wenn ein Auftrag fehlschlägt.
Warum pgBackWeb auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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