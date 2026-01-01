Universal Media Server ist ein Open-Source-, DLNA-konformer Medienserver, der Videos, Musik und Fotos auf jedes kompatible Wiedergabegerät streamt — einschließlich Smart-TVs, Spielkonsolen, Blu-ray-Playern und mobilen Apps. Er übernimmt die On-the-fly-Transkodierung für Formate, die vom Zielgerät nicht unterstützt werden, unter Verwendung von FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth und VLC als Verarbeitungs-Backends.

Eine integrierte Weboberfläche ermöglicht die Konfiguration von Medienordnern, Transkodierungsprofilen und Einstellungen verbundener Geräte von jedem Browser aus. Es ist keine externe Datenbank erforderlich — Universal Media Server speichert seine Konfiguration lokal und erstellt Metadaten-Caches automatisch. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den gesamten Medienverkehr unter Ihrer Kontrolle.