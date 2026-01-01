Universal Media Server mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source DLNA-konformer Medienserver zum Streamen von Videos, Musik und Fotos auf jeden kompatiblen Fernseher, jede Konsole oder jeden Player.
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Was Sie mit Universal Media Server erstellen können
Universal Media Server ist ein Open-Source-, DLNA-konformer Medienserver, der Videos, Musik und Fotos auf jedes kompatible Wiedergabegerät streamt — einschließlich Smart-TVs, Spielkonsolen, Blu-ray-Playern und mobilen Apps. Er übernimmt die On-the-fly-Transkodierung für Formate, die vom Zielgerät nicht unterstützt werden, unter Verwendung von FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth und VLC als Verarbeitungs-Backends.
Eine integrierte Weboberfläche ermöglicht die Konfiguration von Medienordnern, Transkodierungsprofilen und Einstellungen verbundener Geräte von jedem Browser aus. Es ist keine externe Datenbank erforderlich — Universal Media Server speichert seine Konfiguration lokal und erstellt Metadaten-Caches automatisch. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält den gesamten Medienverkehr unter Ihrer Kontrolle.
Hauptmerkmale von Universal Media Server
DLNA und UPnP Streaming
Streamt Video, Audio und Bilder auf jedes DLNA- oder UPnP-kompatible Gerät – Smart-TVs, Konsolen, Blu-ray-Player und mobile Apps.
On-the-fly-Transkodierung
Konvertiert Medien automatisch in ein Format, das das Zielgerät unterstützt, unter Verwendung von FFmpeg, MEncoder, VLC und anderen gebündelten Transcodern.
Web-Verwaltungsoberfläche
Konfigurieren Sie Medienordner, Geräteprofile und Transkodierungseinstellungen über eine browserbasierte Admin-Oberfläche ohne Befehlszeilenzugriff.
Umfassende Formatunterstützung
Unterstützt praktisch jedes Video- und Audioformat, einschließlich MKV, AVI, MP4, FLAC und mehr, mit automatischer Codec-Erkennung pro Gerät.
Keine Datenbank erforderlich
Konfigurations- und Metadaten-Caches werden als lokale Dateien gespeichert – es ist kein separater Datenbankdienst erforderlich, um den Server zu betreiben.
Warum Universal Media Server auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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