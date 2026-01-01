yt-dlp Web UI als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Web-Frontend und RPC-Server für yt-dlp, das Videos und Audio von über 1.000 Websites herunterlädt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für yt-dlp Web UI
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit yt-dlp Web UI erstellen können
yt-dlp Web UI ist ein leistungsstarkes Browser-Frontend und JSON-RPC-Server für den beliebten yt-dlp Downloader. Es erschließt die volle Leistung von yt-dlp über eine saubere Weboberfläche, sodass Sie Downloads in die Warteschlange stellen, den Fortschritt in Echtzeit überwachen, bevorstehende Livestreams ansehen und Videos von YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud und Hunderten anderer unterstützter Websites herunterladen können, ohne die Befehlszeile berühren zu müssen.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS befreit Sie von Desktop-Installern, Browser-Erweiterungen, die bei jeder Website-Änderung kaputtgehen, und werbefinanzierten Online-Downloadern. Dateien landen direkt auf dem Serverspeicher mit Rechenzentrumsbandbreite, der RPC-Server ermöglicht Ihnen die Skriptautomatisierung, und eine integrierte Warteschlangenbegrenzung schützt gemeinsam genutzte Ressourcen auf dem Server.
Hauptmerkmale von yt-dlp Web UI
Betrieben von yt-dlp
Basierend auf yt-dlp, unterstützt Downloads von YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud und über tausend anderen Video- und Audio-Websites.
Echtzeit-Warteschlange
Verfolgen Sie jeden aktiven und ausstehenden Download mit Live-Fortschritt, voraussichtlicher Ankunftszeit (ETA) und Geschwindigkeitsaktualisierungen, die über WebSockets gestreamt werden.
Formatauswahl
Wählen Sie genaue Video- und Audioformate, extrahieren Sie nur Audio, überschreiben Sie Ausgabedateinamen oder übergeben Sie sichere benutzerdefinierte yt-dlp-Argumente pro Download.
JSON-RPC Server
Ein skriptfähiger RPC-Endpunkt ermöglicht es Ihnen, Downloads von Cron-Jobs, Skripten oder Drittanbieter-Clients auszulösen, ohne die Benutzeroberfläche zu verwenden.
Gleichzeitige Anfragen-Limits
Die konfigurierbare Warteschlangengröße hält gleichzeitige Downloads unter Kontrolle, sodass eine große Wiedergabeliste die VPS-Bandbreite oder den Festplatten-I/O nicht erschöpft.
Token-Authentifizierung
Integrierte JWT-Authentifizierung schützt die Web-Benutzeroberfläche und RPC-Endpunkte hinter einem generierten Benutzernamen und Passwort.
Warum yt-dlp Web UI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.