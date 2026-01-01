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Open-Source-Kontextdatenbank für KI-Agenten, die ein Dateisystem-Paradigma verwendet, um Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten zu vereinheitlichen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenViking erstellen können

OpenViking ist eine quelloffene Kontextdatenbank, die speziell für KI-Agenten entwickelt wurde und von Volcengine (der Cloud-Plattform von ByteDance) stammt. Anstatt KI-Kontext über Vektoreinbettungen zu verteilen, führt OpenViking ein Dateisystem-Paradigma mit dem viking://-Protokoll ein, das Agenten-Erinnerungen, -Ressourcen und -Fähigkeiten in einer einheitlichen, navigierbaren Struktur organisiert. Gestuftes Kontextladen (L0/L1/L2) reduziert den Token-Verbrauch, indem Inhalte bei Bedarf abgerufen werden, anstatt ganze Wissensdatenbanken im Voraus zu laden.

Das Selbst-Hosting von OpenViking auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Agenten-Erinnerungen, Geschäftswissen und API-Zugangsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – entscheidend für Organisationen mit strengen Anforderungen an die Daten-Governance. Sie wählen den Embedding-Anbieter (OpenAI, Jina oder Volcengine) und behalten die Eigentümerschaft über jedes Byte, das Ihre Agenten lernen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von OpenViking

Dateisystem-Kontext-Paradigma

Organisiert Agenten-Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten unter einem viking:// Protokoll, wodurch der Kontext so navigierbar wird wie ein Dateisystem anstatt eines flachen Embedding-Speichers.

Mehrstufiges Kontextladen

Das L0/L1/L2-Laden ruft Inhalte bei Bedarf ab, wodurch der Token-Verbrauch drastisch reduziert wird, ohne die den Agenten zur Verfügung stehende Wissenstiefe zu opfern.

Multi-Anbieter-Embeddings

Unterstützt OpenAI, Jina und Volcengine Embedding-Anbieter, damit Sie Ihre vorhandenen API-Schlüssel und Ihr bevorzugtes Modell ohne Anbieterbindung verwenden können.

Sich selbst entwickelnder Kontext

Agenten können ihren eigenen Wissensspeicher im Laufe der Zeit aktualisieren und iterieren, was kontinuierliches Lernen ohne manuelles Eingreifen ermöglicht.

Rekursiver Verzeichnisabruf

Kombiniert strukturelle Verzeichnisnavigation mit semantischer Suche, um den relevantesten Kontext für jede Agentenanfrage bereitzustellen.

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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