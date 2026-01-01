Trip mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer, selbst gehosteter Karten-Tracker und Reiseplaner zur Organisation von SehenswÃ¼rdigkeiten und mehrtÃ¤gigen Reiserouten.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Trip
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Trip erstellen kÃ¶nnen
Trip ist ein selbst gehosteter, minimalistischer Karten-Tracker und Reiseplaner, mit dem Sie interessante Orte auf interaktiven Karten sammeln und in strukturierte mehrtÃ¤gige Reiserouten umwandeln kÃ¶nnen. Entwickelt mit einer sauberen, ablenkungsfreien BenutzeroberflÃ¤che, konzentriert es sich auf die zwei AktivitÃ¤ten, die Reisende tatsÃ¤chlich wiederholen: Orte markieren, die einen Besuch wert sind, und diese zu Reisen mit Daten, Notizen und AnhÃ¤ngen zusammenstellen.
Wenn Sie Trip auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben jeder POI, jede Reiseroute und jeder Link zu Reisebegleitern in Ihrer kontrollierten Infrastruktur. Es gibt keine Telemetrie, keine Werbung und keine Drittanbieter-Cloud â€“ Ihre Reiseziele und ReiseplÃ¤ne verlassen niemals Ihren Server, wÃ¤hrend die OIDC-Integration es Ihnen ermÃ¶glicht, Trip bei Bedarf mit einer bestehenden Single-Sign-On-Einrichtung zu verbinden.
Hauptmerkmale von Trip
Interaktive POI-Karten
Punkte von Interesse auf anpassbaren Kartenkacheln, die auf Leaflet basieren, ablegen, kategorisieren und filtern â€“ fÃ¼r eine schnelle, mobilfreundliche Erkundung.
MehrtÃ¤gige Reiserouten
POIs in TagesreiseplÃ¤ne mit Notizen, Kosten und AnhÃ¤ngen gruppieren, damit der gesamte Plan an einem Ort gespeichert ist.
Reise-Zusammenarbeit
Teilen Sie Reisen mit Reisebegleitern, damit jeder die gleiche Reiseroute und Updates sieht, ohne Chat-Threads oder Tabellen jonglieren zu mÃ¼ssen.
OIDC Single Sign-On
Optionales OpenID Connect-Login ermÃ¶glicht es Ihnen, Ihren bestehenden IdentitÃ¤tsanbieter wiederzuverwenden, anstatt ein separates Trip-Konto zu verwalten.
Datenschutz standardmÃ¤ssig
Keine Telemetrie, kein Tracking und keine Werbung â€” jeder Ort, jedes Foto und jede Reise bleibt auf Ihrem VPS unter Ihrer direkten Kontrolle.
Leichtgewichtiges SQLite
Einzelner Container, der von SQLite mit einem einzigen Speicher-Volume unterstÃ¼tzt wird, was Backups und Migrationen zu einer unkomplizierten Dateikopie macht.
Warum Trip auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.