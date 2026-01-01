Trip ist ein selbst gehosteter, minimalistischer Karten-Tracker und Reiseplaner, mit dem Sie interessante Orte auf interaktiven Karten sammeln und in strukturierte mehrtÃ¤gige Reiserouten umwandeln kÃ¶nnen. Entwickelt mit einer sauberen, ablenkungsfreien BenutzeroberflÃ¤che, konzentriert es sich auf die zwei AktivitÃ¤ten, die Reisende tatsÃ¤chlich wiederholen: Orte markieren, die einen Besuch wert sind, und diese zu Reisen mit Daten, Notizen und AnhÃ¤ngen zusammenstellen.

Wenn Sie Trip auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben jeder POI, jede Reiseroute und jeder Link zu Reisebegleitern in Ihrer kontrollierten Infrastruktur. Es gibt keine Telemetrie, keine Werbung und keine Drittanbieter-Cloud â€“ Ihre Reiseziele und ReiseplÃ¤ne verlassen niemals Ihren Server, wÃ¤hrend die OIDC-Integration es Ihnen ermÃ¶glicht, Trip bei Bedarf mit einer bestehenden Single-Sign-On-Einrichtung zu verbinden.