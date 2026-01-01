RAGflow ist eine produktionsreife Retrieval-Augmented-Generation-Engine, die auf einem tiefgreifenden Dokumentenverständnis basiert. Im Gegensatz zu grundlegenden RAG-Implementierungen, die Dokumente als reinen Text behandeln, führt RAGflow eine layoutbewusste Analyse von PDFs, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Bildern durch, um die Bedeutung von Tabellen, Abbildungen und strukturierten Inhalten vor der Indizierung zu bewahren.

Das Selbst-Hosting von RAGflow auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente privat und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die LLM-Anbieter, Chunking-Strategien und Retrieval-Pipelines. Die integrierten Wissensgraphen- und GraphRAG-Backends ermöglichen eine dokumentübergreifende Argumentation, die eine einfache Vektorsuche nicht erreichen kann.