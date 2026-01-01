RAGflow per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Produktionsreife RAG-Engine mit umfassender Dokumentenanalyse, Wissensgraphen-Abruf und Multi-LLM-Unterstützung.
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Was Sie mit RAGflow erstellen können
RAGflow ist eine produktionsreife Retrieval-Augmented-Generation-Engine, die auf einem tiefgreifenden Dokumentenverständnis basiert. Im Gegensatz zu grundlegenden RAG-Implementierungen, die Dokumente als reinen Text behandeln, führt RAGflow eine layoutbewusste Analyse von PDFs, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Bildern durch, um die Bedeutung von Tabellen, Abbildungen und strukturierten Inhalten vor der Indizierung zu bewahren.
Das Selbst-Hosting von RAGflow auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente privat und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die LLM-Anbieter, Chunking-Strategien und Retrieval-Pipelines. Die integrierten Wissensgraphen- und GraphRAG-Backends ermöglichen eine dokumentübergreifende Argumentation, die eine einfache Vektorsuche nicht erreichen kann.
Hauptmerkmale von RAGflow
Tiefe Dokumentenanalyse
Die layout-bewusste Extraktion verarbeitet PDFs, Word-Dateien, Tabellenkalkulationen und gescannte Bilder – wobei Tabellen, Abbildungen und Strukturen erhalten bleiben, die von Nur-Text-Parsern zerstört werden.
Wissensgraphen-Retrieval
Integriertes GraphRAG und Wissensgraphen-Indizierung ermöglichen dokumentübergreifendes Schlussfolgern und Beziehungsabfragen, die über das hinausgehen, was eine flache Vektorsuche unterstützt.
Multi-LLM-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google und über 20 weiteren Anbietern, ohne Ihre Dokumente neu zu indizieren.
Flexible Chunking-Strategien
Wählen Sie aus den Chunking-Modi Allgemein, F&A, Handbuch, Tabelle und Papier, um die Struktur jedes Dokumenttyps für optimale Abrufgenauigkeit anzupassen.
Mehrbenutzer-Zugriffssteuerung
Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen es Teams, Wissensdatenbanken zu teilen, während sensible Dokumentsammlungen auf autorisierte Benutzer beschränkt bleiben.
REST API und SDK
Eine vollständige REST-API und ein offizielles Python-SDK ermöglichen es Ihnen, RAGflow in Ihre eigenen Anwendungen einzubetten und Dokumenten-Ingestions-Pipelines zu automatisieren.
Warum RAGflow auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.