Typesense mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Schnelle Open-Source-Suchmaschine mit Fehlertoleranz, Facettierung und sofortigen Ergebnissen als Alternative zu Elasticsearch und Algolia.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Typesense
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Typesense erstellen können
Typesense ist eine moderne, entwicklerfreundliche Suchmaschine, die auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Sie liefert Suchergebnisse im Sub-Millisekundenbereich mit integrierter Fehlertoleranz, intelligentem Ranking, Facettenfilterung und Geo-Suche – ohne die betriebliche Komplexität von Elasticsearch.
Das Selbst-Hosting von Typesense auf einem VPS bietet Ihnen ein dediziertes Such-Backend ohne Gebühren pro Abfrage und volle Kontrolle über Indexierung, Schema-Design und Ranking-Konfiguration. Es ist als kostengünstige Alternative zu Algolia für Entwickler konzipiert, die leistungsstarke, produktionsreife Suchfunktionen wünschen, ohne SaaS-Preise im großen Maßstab zahlen zu müssen.
Hauptmerkmale von Typesense
Fehlertolerante Suche
Korrigiert automatisch Rechtschreibfehler in Suchanfragen, damit Benutzer auch bei ungenauer Eingabe immer Ergebnisse finden.
Sofortige Ergebnisse
Die In-Memory-Indizierung liefert Abfrageantworten im Sub-Millisekundenbereich für ein schnelles, reaktionsschnelles Sucherlebnis.
Faceted Filtering
Ermöglichen Sie Benutzern, Ergebnisse nach Kategorie, Preisspanne, Bewertung oder einem beliebigen benutzerdefinierten Feld mit integrierter Facettenunterstützung zu verfeinern.
Geosuche
Datensätze nach geografischer Nähe durchsuchen und filtern, indem Breiten- und Längengrade mit Radiusabfragen verwendet werden.
Einfache API
Eine saubere REST-API und offizielle Client-Bibliotheken für JavaScript, Python, Ruby, Go und PHP machen die Integration unkompliziert.
Warum Typesense auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.