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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Grafana Tempo erstellen können

Grafana Tempo ist ein hochskalierbares verteiltes Tracing-Backend, das entwickelt wurde, um Traces von OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin und anderen Quellen aufzunehmen, ohne komplexe Infrastruktur zu erfordern. Im Gegensatz zu Trace-Speichern, die auf Elasticsearch oder Cassandra basieren, speichert Tempo Trace-Daten im Objektspeicher, was es bei Skalierung kosteneffizient macht. Es integriert sich nativ mit Grafana, um Ingenieuren zu ermöglichen, von einer Prometheus-Metrik oder einer Loki-Protokollzeile direkt zum entsprechenden Trace zu springen.

Diese Vorlage bündelt Tempo mit Grafana Alloy als OpenTelemetry-Collector, Prometheus für Metriken und Grafana als Visualisierungsschicht – und bietet Ihnen einen eigenständigen verteilten Tracing-Stack, den Sie auf Ihrem VPS vollständig besitzen und kontrollieren können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Grafana Tempo

OpenTelemetry Nativ

Akzeptiert Traces über OTLP gRPC und HTTP, Jaeger- und Zipkin-Protokolle, sodass jede instrumentierte Anwendung Daten ohne anbieterspezifische SDKs senden kann.

Metriken aus Traces

Generiert automatisch RED-Metriken (Rate, Fehler, Dauer) aus Span-Daten über den Metrik-Generator und füllt Prometheus mit Einblicken auf Service-Ebene ohne zusätzliche Instrumentierung.

Grafana-Integration

Die vorkonfigurierte Grafana-Datenquelle ermöglicht es Ihnen, mit einem Klick von jeder Metrik- oder Protokollzeile zum korrelierten Trace zu springen, wodurch die Ursachenanalyse beschleunigt wird.

TraceQL Abfragesprache

Eine speziell entwickelte Abfragesprache ermöglicht es Ihnen, Traces nach Dienst, Dauer, Fehlerstatus und Span-Attributen mit einer Präzision zu filtern und zu aggregieren, die eine Ad-hoc-Suche nicht erreichen kann.

Kostengünstiger Speicher

Speichert Tracedaten auf der lokalen Festplatte, ohne Elasticsearch oder Cassandra zu benötigen, wodurch die Infrastruktur einfach bleibt und die Betriebskosten vorhersehbar sind.

Service-Graph-Visualisierung

Erstellt Dienstabhängigkeitskarten aus Tracedaten und stellt sie in Grafana dar, wodurch Teams eine stets aktuelle Übersicht über die dienstübergreifende Kommunikation und Latenz erhalten.

Warum Grafana Tempo auf Hostinger ausführen?

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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