Reiverr ist ein Open-Source-Frontend, das Medienerkennung, -anforderung und -wiedergabe in einer einzigen TV-freundlichen Oberfläche kombiniert. Anstatt zwischen Jellyfin, TMDB, Sonarr und Radarr zu wechseln, können Benutzer angesagte Titel durchsuchen, personalisierte Empfehlungen erhalten, fehlende Inhalte anfordern und streamen, was sich bereits in ihrer Bibliothek befindet – alles über eine einzige App, die für Fernbedienungen und 10-Fuß-Benutzeroberflächen optimiert ist.

Das Selbst-Hosting von Reiverr auf Ihrem eigenen VPS hält jeden verbundenen API-Schlüssel, die Wiedergabehistorie und das Anforderungsprotokoll unter Ihrer Kontrolle. Die Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, neue Streaming-Quellen hinzuzufügen, ohne den Kern zu modifizieren, und dasselbe Backend kann sowohl die Web-App als auch eine native Version auf Samsung Tizen Smart-TVs betreiben.