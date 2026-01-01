FileFlows als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierter Mediendateiprozessor, der Ihre Bibliothek intelligent transkodiert und optimiert, wodurch Dateigrößen um bis zu 90 % reduziert werden.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FileFlows erstellen können
FileFlows ist ein intelligentes Dateiverarbeitungssystem, das Ihre Medienbibliothek durch anpassbare visuelle Workflows automatisch verwaltet und optimiert. Es überwacht Verzeichnisse auf neue Dateien, wendet intelligente Transkodierungsregeln an und kann den Speicherbedarf um bis zu 90 % reduzieren – alles ohne manuelles Eingreifen. Die Hardwarebeschleunigungsunterstützung für Intel QuickSync, NVIDIA und AMD sorgt für eine schnelle Verarbeitung, selbst bei großen Bibliotheken.
Das Selbst-Hosting von FileFlows auf Ihrem VPS bietet Ihren Medien-Workflows rund um die Uhr dedizierte CPU-Ressourcen, hält Ihre Bibliotheksverarbeitung vollständig privat und vermeidet die Pro-Datei-Kosten und Bandbreitenbeschränkungen von Cloud-basierten Transkodierungsdiensten.
Hauptmerkmale von FileFlows
Visueller Flow Designer
Erstellen Sie benutzerdefinierte Verarbeitungspipelines mit einem Drag-and-Drop-Flow-Editor – kein Scripting erforderlich, um komplexe mehrstufige Workflows zu erstellen.
Bis zu 90 % Größenreduzierung
Intelligente Transkodierung in H.265/HEVC, AV1 und andere moderne Codecs reduziert die Dateigrößen drastisch bei gleichzeitiger Beibehaltung der visuellen Qualität.
Hardwarebeschleunigung
Unterstützt Intel QuickSync, NVIDIA NVENC und AMD-Encoder, um die CPU bei der Transkodierung zu entlasten und Dateien deutlich schneller zu verarbeiten.
Automatische Dateiüberwachung
Überwacht Verzeichnisse auf neue Dateien und löst die Verarbeitung automatisch aus, damit Ihre Bibliothek ohne manuelles Eingreifen optimiert bleibt.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie FileFlows mit Plugins für Audionormalisierung, Untertitelverwaltung, Dateiumbenennung und die Integration mit Medienservern wie Plex und Jellyfin.
Warum FileFlows auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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