Seafile mit einem Klick installieren.
Selbst gehostete Plattform für Dateisynchronisierung und -freigabe als Dropbox-Alternative.
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Was Sie mit Seafile erstellen können
Seafile ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform für Dateisynchronisierung und -freigabe, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Ihre einzigartige Block-Level-Synchronisierungstechnologie ermöglicht schnelle, bandbreiteneffiziente Dateiübertragungen über verschiedene Geräte hinweg, was sie ideal für Teams macht, die große Dateibibliotheken verwalten. Im Gegensatz zu generischem Cloud-Speicher wurde Seafile von Grund auf für die zuverlässige Synchronisierung riesiger Dateisammlungen entwickelt.
Mit clientseitiger Verschlüsselung, Dateiversionierung, granularen Ordnerberechtigungen und nativen Synchronisierungs-Clients für jede Plattform bietet Seafile eine Dateiverwaltung auf Unternehmensniveau ohne Abonnementgebühren oder nutzerbasierte Preise. Durch Self-Hosting bleiben alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server. Diese Vorlage enthält MariaDB für die Metadatenspeicherung, Memcached für das Performance-Caching und Traefik HTTPS-Routing für sicheren Zugriff.
Hauptmerkmale von Seafile
Block-Level-Synchronisierung
Die Delta-Synchronisierung überträgt nur geänderte Dateiblöcke und ermöglicht so eine schnelle und bandbreiteneffiziente Synchronisierung auf allen verbundenen Geräten.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Clientseitig verschlüsselte Bibliotheken stellen sicher, dass Dateien verschlüsselt werden, bevor sie Ihr Gerät verlassen, und schützen so sensible Daten im Ruhezustand und während der Übertragung.
Dateiversionierung
Die automatische Versionshistorie mit konfigurierbarer Aufbewahrung ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung früherer Dateiversionen und die Nachverfolgung von Änderungen im Laufe der Zeit.
Sichere Freigabe-Links
Teilen Sie Dateien und Ordner über Links mit Passwörtern, Ablaufdaten und Download-Limits für eine kontrollierte externe Zusammenarbeit.
Plattformübergreifende Clients
Native Synchronisations-Clients für Windows, macOS, Linux, iOS und Android halten Ihre Dateien auf jedem Gerät zugänglich.
Warum Seafile auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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