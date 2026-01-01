Seafile ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform für Dateisynchronisierung und -freigabe, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Ihre einzigartige Block-Level-Synchronisierungstechnologie ermöglicht schnelle, bandbreiteneffiziente Dateiübertragungen über verschiedene Geräte hinweg, was sie ideal für Teams macht, die große Dateibibliotheken verwalten. Im Gegensatz zu generischem Cloud-Speicher wurde Seafile von Grund auf für die zuverlässige Synchronisierung riesiger Dateisammlungen entwickelt.

Mit clientseitiger Verschlüsselung, Dateiversionierung, granularen Ordnerberechtigungen und nativen Synchronisierungs-Clients für jede Plattform bietet Seafile eine Dateiverwaltung auf Unternehmensniveau ohne Abonnementgebühren oder nutzerbasierte Preise. Durch Self-Hosting bleiben alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server. Diese Vorlage enthält MariaDB für die Metadatenspeicherung, Memcached für das Performance-Caching und Traefik HTTPS-Routing für sicheren Zugriff.