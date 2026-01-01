Dockge mit einem Klick installieren.
Reaktive, selbstgehostete BenutzeroberflĂ¤che zur Verwaltung von Docker Compose Stacks, ohne die Kommandozeile zu berĂĽhren.
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Was Sie mit Dockge erstellen kĂ¶nnen
Dockge ist ein fokussierter, selbst gehosteter Docker Compose Stack Manager, der vom Entwickler von Uptime Kuma erstellt wurde. Anstatt zu versuchen, jedes Docker-Primitiv zu verwalten, macht es eine Sache gut: Es ermĂ¶glicht Ihnen, Compose-Stacks ĂĽber eine schnelle, reaktionsschnelle WeboberflĂ¤che zu erstellen, zu bearbeiten, zu starten, zu stoppen und zu lĂ¶schen. Der integrierte YAML-Editor bietet Syntaxhervorhebung und Echtzeit-Validierung, und Sie kĂ¶nnen bestehende Docker-Run-Befehle in Sekundenschnelle in das Compose-Format konvertieren.
Das Speichern von Stacks als einfache Dateien auf der Festplatte bedeutet, dass Dockge sich natĂĽrlich in jeden Backup- oder Versionskontroll-Workflow einfĂĽgt. Self-Hosting hĂ¤lt Ihre Infrastrukturkonfiguration privat und bietet Ihnen eine persistente VerwaltungsoberflĂ¤che, die immer verfĂĽgbar ist, selbst wenn Sie nicht am Terminal sind.
Hauptmerkmale von Dockge
Interaktiver YAML-Editor
Syntaxhervorhebung und Live-Validierung erleichtern das Schreiben und Aktualisieren von Compose-Dateien direkt im Browser.
Echtzeit-Log-Streaming
Container-Logs werden live in der BenutzeroberflĂ¤che gestreamt, damit Sie StartvorgĂ¤nge, Fehler und Ausgaben ĂĽberwachen kĂ¶nnen, ohne ein Terminal Ă¶ffnen zu mĂĽssen.
docker run Konverter
FĂĽgen Sie einen beliebigen Docker-Run-Befehl ein, und Dockge konvertiert ihn automatisch in eine gebrauchsfertige docker-compose.yaml.
Dateibasierter Stapelspeicher
Alle Compose-Dateien werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert, was Sicherungen und Versionskontrolle unkompliziert macht.
Geringer Platzbedarf
Minimaler Ressourcenverbrauch hĂ¤lt CPU und Arbeitsspeicher fĂĽr die Anwendungen verfĂĽgbar, die Sie tatsĂ¤chlich verwalten.
Warum Dockge auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
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