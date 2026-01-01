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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dockge erstellen kĂ¶nnen

Dockge ist ein fokussierter, selbst gehosteter Docker Compose Stack Manager, der vom Entwickler von Uptime Kuma erstellt wurde. Anstatt zu versuchen, jedes Docker-Primitiv zu verwalten, macht es eine Sache gut: Es ermĂ¶glicht Ihnen, Compose-Stacks ĂĽber eine schnelle, reaktionsschnelle WeboberflĂ¤che zu erstellen, zu bearbeiten, zu starten, zu stoppen und zu lĂ¶schen. Der integrierte YAML-Editor bietet Syntaxhervorhebung und Echtzeit-Validierung, und Sie kĂ¶nnen bestehende Docker-Run-Befehle in Sekundenschnelle in das Compose-Format konvertieren.

Das Speichern von Stacks als einfache Dateien auf der Festplatte bedeutet, dass Dockge sich natĂĽrlich in jeden Backup- oder Versionskontroll-Workflow einfĂĽgt. Self-Hosting hĂ¤lt Ihre Infrastrukturkonfiguration privat und bietet Ihnen eine persistente VerwaltungsoberflĂ¤che, die immer verfĂĽgbar ist, selbst wenn Sie nicht am Terminal sind.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von Dockge

Interaktiver YAML-Editor

Syntaxhervorhebung und Live-Validierung erleichtern das Schreiben und Aktualisieren von Compose-Dateien direkt im Browser.

Echtzeit-Log-Streaming

Container-Logs werden live in der BenutzeroberflĂ¤che gestreamt, damit Sie StartvorgĂ¤nge, Fehler und Ausgaben ĂĽberwachen kĂ¶nnen, ohne ein Terminal Ă¶ffnen zu mĂĽssen.

docker run Konverter

FĂĽgen Sie einen beliebigen Docker-Run-Befehl ein, und Dockge konvertiert ihn automatisch in eine gebrauchsfertige docker-compose.yaml.

Dateibasierter Stapelspeicher

Alle Compose-Dateien werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert, was Sicherungen und Versionskontrolle unkompliziert macht.

Geringer Platzbedarf

Minimaler Ressourcenverbrauch hĂ¤lt CPU und Arbeitsspeicher fĂĽr die Anwendungen verfĂĽgbar, die Sie tatsĂ¤chlich verwalten.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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