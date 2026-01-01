Paisa mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Tracker für persönliche Finanzen mit doppelter Buchführung für vollständige Transparenz über Vermögenswerte, Ausgaben und das Nettovermögen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paisa erstellen können
Paisa ist ein selbst gehosteter persönlicher Finanz-Tracker, der auf dem Prinzip der doppelten Buchführung basiert. Er bietet Ihnen ein präzises, vollständiges Bild Ihrer Finanzen – Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und Nettovermögen – verfolgt mithilfe von Nur-Text-Journaldateien, die Sie vollständig besitzen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Finanz-Apps bleiben alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnementgebühren und ohne dass Dritte auf Ihre Finanzdaten zugreifen können.
Die Weboberfläche verwandelt Ihr Buchhaltungsjournal in interaktive Dashboards: Ausgabenaufschlüsselungen nach Kategorien, Vermögensallokationsdiagramme, Projektionen für Altersvorsorgeziele und die Verfolgung von Anlagerenditen für Investmentfonds und Aktien. Die Unterstützung mehrerer Währungen ermöglicht die Verwaltung von Finanzen, die sich über verschiedene Länder oder Anlageklassen verteilen.
Hauptmerkmale von Paisa
Doppelte Buchhaltung
Jede Transaktion wird mit übereinstimmenden Soll- und Habenbuchungen erfasst, was Ihnen eine mathematisch präzise Nachverfolgung ermöglicht, die Fehler automatisch erkennt.
Nettovermögen-Dashboard
Eine einzige Ansicht aggregiert alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zeitverlauf und zeigt, wie sich Ihre gesamte Finanzlage Monat für Monat ändert.
Anlagerenditeverfolgung
Verfolgen Sie die Wertentwicklung von Investmentfonds und Aktien mit XIRR-Berechnungen, damit Sie immer die tatsächliche annualisierte Rendite jeder Anlage kennen.
Budget-Ist-Analyse
Vergleichen Sie geplante Ausgaben mit tatsächlichen Ausgaben nach Kategorie, um zu erkennen, wohin Ihr Geld tatsächlich fließt, im Vergleich zu dem, wohin Sie es ausgeben wollten.
Klartext-Datendateien
Alle Finanzdaten werden in menschenlesbaren Journaldateien gespeichert, die Sie unabhängig von der Anwendung bearbeiten, versionskontrollieren und sichern können.
Warum Paisa auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.