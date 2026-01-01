Paisa ist ein selbst gehosteter persönlicher Finanz-Tracker, der auf dem Prinzip der doppelten Buchführung basiert. Er bietet Ihnen ein präzises, vollständiges Bild Ihrer Finanzen – Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und Nettovermögen – verfolgt mithilfe von Nur-Text-Journaldateien, die Sie vollständig besitzen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Finanz-Apps bleiben alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnementgebühren und ohne dass Dritte auf Ihre Finanzdaten zugreifen können.

Die Weboberfläche verwandelt Ihr Buchhaltungsjournal in interaktive Dashboards: Ausgabenaufschlüsselungen nach Kategorien, Vermögensallokationsdiagramme, Projektionen für Altersvorsorgeziele und die Verfolgung von Anlagerenditen für Investmentfonds und Aktien. Die Unterstützung mehrerer Währungen ermöglicht die Verwaltung von Finanzen, die sich über verschiedene Länder oder Anlageklassen verteilen.