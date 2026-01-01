Actual Budget mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfokussierte persönliche Finanz-App mit Umschlagbudgetierung, um jedem Dollar einen Zweck zu geben.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Actual Budget
Actual Budget ist eine schnelle, lokal-basierte persönliche Finanzanwendung, die auf der Umschlag-Budgetierungsmethode basiert – jeder verdiente Dollar wird einer bestimmten Kategorie zugewiesen, bevor er ausgegeben wird. Ursprünglich ein kommerzielles Produkt, wurde es von seinem Entwickler als Open Source freigegeben und wird nun von einer aktiven Community gepflegt, was es zu einer der leistungsfähigsten kostenlosen Alternativen zu YNAB macht.
Da Actual Budget eine lokal-basierte Architektur verwendet, bleiben Ihre Finanzdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und nicht in einer Drittanbieter-Cloud. Die geräteübergreifende Synchronisierung funktioniert weiterhin über Ihren selbst gehosteten Server, und eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die Daten während der Übertragung. Bankverbindungen über SimpleFIN (USA/Kanada) und GoCardless (EU/UK) importieren Transaktionen automatisch, während die Importunterstützung für YNAB die Migration unkompliziert macht.
Hauptmerkmale von Actual Budget
Umschlag-Budgetierung
Weist jeden Dollar vor dem Ausgeben einer bestimmten Kategorie zu, was Ihnen einen klaren Plan basierend auf dem tatsächlichen Einkommen und nicht auf groben Schätzungen gibt.
Lokale Datenhoheit
Ihre Finanzdaten werden auf Ihrem eigenen Server gespeichert, nicht in einer kommerziellen Cloud – was sensible Kontodaten vor Datenschutzverletzungen durch Dritte oder Änderungen der Anbieterrichtlinien schützt.
Geräteübergreifende Synchronisierung
Synchronisieren Sie Budgets über Telefone, Tablets und Computer hinweg über Ihren selbst gehosteten Server, damit jedes Haushaltsmitglied die gleichen aktuellen Zahlen sieht.
Bankkontointegration
Verbinden Sie sich mit echten Bankkonten über SimpleFIN (US/Canada) oder GoCardless (EU/UK), um Transaktionen automatisch zu importieren und so die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.
Detaillierte Finanzberichte
Integrierte Berichte für Vermögenswerte, Cashflow und Ausgabentrends geben Ihnen die nötige Übersicht, um fundierte Finanzentscheidungen ohne eine separate Tabellenkalkulation zu treffen.
Warum Actual Budget auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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