Actual Budget ist eine schnelle, lokal-basierte persönliche Finanzanwendung, die auf der Umschlag-Budgetierungsmethode basiert – jeder verdiente Dollar wird einer bestimmten Kategorie zugewiesen, bevor er ausgegeben wird. Ursprünglich ein kommerzielles Produkt, wurde es von seinem Entwickler als Open Source freigegeben und wird nun von einer aktiven Community gepflegt, was es zu einer der leistungsfähigsten kostenlosen Alternativen zu YNAB macht.

Da Actual Budget eine lokal-basierte Architektur verwendet, bleiben Ihre Finanzdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und nicht in einer Drittanbieter-Cloud. Die geräteübergreifende Synchronisierung funktioniert weiterhin über Ihren selbst gehosteten Server, und eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die Daten während der Übertragung. Bankverbindungen über SimpleFIN (USA/Kanada) und GoCardless (EU/UK) importieren Transaktionen automatisch, während die Importunterstützung für YNAB die Migration unkompliziert macht.