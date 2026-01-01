Budge ist eine persönliche Finanzbudgetierungsanwendung, die Einzelpersonen und Familien hilft, Ausgaben zu verfolgen, Ausgabenmuster zu überwachen und finanzielle Ziele durch eine zugängliche Weboberfläche zu erreichen. Sie unterstützt mehrere Kontotypen, benutzerdefinierte Ausgabenkategorien und die Verwaltung wiederkehrender Transaktionen, wodurch Benutzer ein vollständiges Bild ihrer finanziellen Gesundheit erhalten, ohne auf cloudbasierte Finanzdienstleistungen angewiesen zu sein.

Das Selbst-Hosting von Budge auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass Bankdaten, Ausgabenhistorie und finanzielle Ziele vollständig in Ihrer Infrastruktur verbleiben – niemals mit Drittanbieterplattformen geteilt oder für Werbeprofile verwendet werden. Der persistente Speicher bewahrt Jahre der Finanzhistorie, zugänglich von jedem Gerät über eine responsive Browser-Oberfläche.