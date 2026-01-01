Budge mit einem Klick installieren.
Selbst gehostete persönliche Finanzanwendung zur privaten Ausgabenverfolgung, Budgetierung und Finanzzielverwaltung.
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Was Sie damit bauen können Budge
Budge ist eine persönliche Finanzbudgetierungsanwendung, die Einzelpersonen und Familien hilft, Ausgaben zu verfolgen, Ausgabenmuster zu überwachen und finanzielle Ziele durch eine zugängliche Weboberfläche zu erreichen. Sie unterstützt mehrere Kontotypen, benutzerdefinierte Ausgabenkategorien und die Verwaltung wiederkehrender Transaktionen, wodurch Benutzer ein vollständiges Bild ihrer finanziellen Gesundheit erhalten, ohne auf cloudbasierte Finanzdienstleistungen angewiesen zu sein.
Das Selbst-Hosting von Budge auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass Bankdaten, Ausgabenhistorie und finanzielle Ziele vollständig in Ihrer Infrastruktur verbleiben – niemals mit Drittanbieterplattformen geteilt oder für Werbeprofile verwendet werden. Der persistente Speicher bewahrt Jahre der Finanzhistorie, zugänglich von jedem Gerät über eine responsive Browser-Oberfläche.
Hauptmerkmale von Budge
Ausgabenverfolgung
Protokollieren und kategorisieren Sie Transaktionen über verschiedene Kontotypen hinweg – Girokonten, Sparkonten, Kreditkarten und Bargeld –, um genaue Finanzaufzeichnungen zu führen.
Budgetüberwachung
Legen Sie Ausgabenlimits pro Kategorie fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit, damit Sie sofort wissen, wann ein Budget Gefahr läuft, überschritten zu werden.
Visuelle Ausgabenberichte
Diagramme und Dashboards zeigen Ausgabenmuster und die Budgetleistung auf einen Blick, sodass leicht zu erkennen ist, wohin das Geld jeden Monat fließt.
Zielverfolgung
Legen Sie Spar- oder Schuldenabbauziele fest und überwachen Sie den Fortschritt im Laufe der Zeit, wodurch abstrakte finanzielle Ziele zu messbaren Meilensteinen werden.
Datenschutzorientiertes Design
Alle Finanzdaten werden lokal auf Ihrem VPS gespeichert und nicht extern geteilt, wodurch sensible Informationen von Werbenetzwerken und Datenbrokern ferngehalten werden.
Warum Budge auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.