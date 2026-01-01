Bigcapital mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit Mehrwährungsfunktion, intelligenter Berichterstattung und einem vollständigen doppischen Hauptbuch.
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Was Sie damit bauen können Bigcapital
Bigcapital ist eine moderne Open-Source-Finanzbuchhaltungsplattform, die als selbst gehostete Alternative zu QuickBooks, Xero und Wave konzipiert wurde. Sie implementiert ein vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Mehrwährungsunterstützung, Kunden- und Lieferantenstammdaten, Rechnungen und Belegen, Bestandsverfolgung, manuellen Buchungen und intelligenten Berichten – Finanzberichte, Cashflow, Alterung der Debitoren und Kreditoren sowie Steuerübersichten – die alle aus dem zugrunde liegenden Hauptbuch generiert werden.
Durch das Selbst-Hosting von Bigcapital auf Ihrem VPS bleiben Kundenrechnungen, Banktransaktionen und Finanzunterlagen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt an einen SaaS-Buchhaltungsdienst übergeben zu werden. Die Plattform unterstützt mehrere Unternehmen (Mandanten) pro Instanz mit isolierten Datenbanken, integriert sich mit Stripe und Plaid für Zahlungen und Bankfeeds und stellt eine umfassende API für benutzerdefinierte Integrationen und Berichterstattung bereit.
Hauptmerkmale von Bigcapital
Doppelte Buchführung
Vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Kontenplan, manuellen Buchungen und einer prüffreundlichen Transaktionshistorie, die direkt auf standardmäßige Buchhaltungsabläufe abgestimmt ist.
Mehrwährung
Native Unterstützung für mehrere Währungen mit konfigurierbaren Wechselkursquellen für Rechnungen, Gutschriften und Berichte für internationale Kunden und Lieferanten.
Rechnungen und Belege
Kundenrechnungsstellung mit Zahlungsverfolgung, Lieferantenrechnungen mit Zahlungsplanung, wiederkehrende Transaktionen und PDF-Generierung durch gebündelte Gotenberg-Integration.
Intelligente Berichte
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Altersstruktur der Forderungen und Verbindlichkeiten, Umsatzsteuerzusammenfassungen und anpassbare Finanzberichte, die in Echtzeit aus dem Hauptbuch generiert werden.
Mandantenfähig von Grund auf
Jedes Unternehmen erhält seine eigene isolierte Datenbank, sodass eine einzige Instanz mehrere Unternehmen mit strenger Datentrennung verwalten kann.
Warum Bigcapital auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.