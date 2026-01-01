Bigcapital ist eine moderne Open-Source-Finanzbuchhaltungsplattform, die als selbst gehostete Alternative zu QuickBooks, Xero und Wave konzipiert wurde. Sie implementiert ein vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Mehrwährungsunterstützung, Kunden- und Lieferantenstammdaten, Rechnungen und Belegen, Bestandsverfolgung, manuellen Buchungen und intelligenten Berichten – Finanzberichte, Cashflow, Alterung der Debitoren und Kreditoren sowie Steuerübersichten – die alle aus dem zugrunde liegenden Hauptbuch generiert werden.

Durch das Selbst-Hosting von Bigcapital auf Ihrem VPS bleiben Kundenrechnungen, Banktransaktionen und Finanzunterlagen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt an einen SaaS-Buchhaltungsdienst übergeben zu werden. Die Plattform unterstützt mehrere Unternehmen (Mandanten) pro Instanz mit isolierten Datenbanken, integriert sich mit Stripe und Plaid für Zahlungen und Bankfeeds und stellt eine umfassende API für benutzerdefinierte Integrationen und Berichterstattung bereit.