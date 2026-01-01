Bis zu 69% Rabatt für Bigcapital

Bigcapital mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit Mehrwährungsfunktion, intelligenter Berichterstattung und einem vollständigen doppischen Hauptbuch.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF 7.49 /Mon.
Plan auswählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Bigcapital mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Bigcapital

BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 179.76 (regulärer Preis CHF 479.76). Verlängerungspreis: CHF 13.99/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 246.96 (regulärer Preis CHF 803.76). Verlängerungspreis: CHF 25.99/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 491.76 (regulärer Preis CHF 1'449.36). Verlängerungspreis: CHF 46.49/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 179.76 (regulärer Preis CHF 479.76). Verlängerungspreis: CHF 13.99/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 246.96 (regulärer Preis CHF 803.76). Verlängerungspreis: CHF 25.99/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 491.76 (regulärer Preis CHF 1'449.36). Verlängerungspreis: CHF 46.49/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie damit bauen können Bigcapital

Bigcapital ist eine moderne Open-Source-Finanzbuchhaltungsplattform, die als selbst gehostete Alternative zu QuickBooks, Xero und Wave konzipiert wurde. Sie implementiert ein vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Mehrwährungsunterstützung, Kunden- und Lieferantenstammdaten, Rechnungen und Belegen, Bestandsverfolgung, manuellen Buchungen und intelligenten Berichten – Finanzberichte, Cashflow, Alterung der Debitoren und Kreditoren sowie Steuerübersichten – die alle aus dem zugrunde liegenden Hauptbuch generiert werden.

Durch das Selbst-Hosting von Bigcapital auf Ihrem VPS bleiben Kundenrechnungen, Banktransaktionen und Finanzunterlagen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt an einen SaaS-Buchhaltungsdienst übergeben zu werden. Die Plattform unterstützt mehrere Unternehmen (Mandanten) pro Instanz mit isolierten Datenbanken, integriert sich mit Stripe und Plaid für Zahlungen und Bankfeeds und stellt eine umfassende API für benutzerdefinierte Integrationen und Berichterstattung bereit.

Los geht's!
Was Sie damit bauen können {name}

Hauptmerkmale von Bigcapital

Doppelte Buchführung

Vollständiges doppeltes Hauptbuch mit Kontenplan, manuellen Buchungen und einer prüffreundlichen Transaktionshistorie, die direkt auf standardmäßige Buchhaltungsabläufe abgestimmt ist.

Mehrwährung

Native Unterstützung für mehrere Währungen mit konfigurierbaren Wechselkursquellen für Rechnungen, Gutschriften und Berichte für internationale Kunden und Lieferanten.

Rechnungen und Belege

Kundenrechnungsstellung mit Zahlungsverfolgung, Lieferantenrechnungen mit Zahlungsplanung, wiederkehrende Transaktionen und PDF-Generierung durch gebündelte Gotenberg-Integration.

Intelligente Berichte

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Altersstruktur der Forderungen und Verbindlichkeiten, Umsatzsteuerzusammenfassungen und anpassbare Finanzberichte, die in Echtzeit aus dem Hauptbuch generiert werden.

Mandantenfähig von Grund auf

Jedes Unternehmen erhält seine eigene isolierte Datenbank, sodass eine einzige Instanz mehrere Unternehmen mit strenger Datentrennung verwalten kann.

Warum Bigcapital auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen.

Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Los geht's!
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.

Martin K
Martin K

Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

Los geht's!

Entdecken Sie weitere Apps zum Einsatz

AirTrail

AirTrail

Persönliches Flugtagebuch mit interaktiver Karte, Statistiken und Mehrbenutzerunterstützung

Bereitstellen
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Leichtgewichtiges selbstgehostetes Wiki mit Git-gestützten Seiten und Markdown-Bearbeitung

Bereitstellen
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Persönlicher Datenserver für das dezentrale soziale Netzwerk Bluesky

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.