Node-RED mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Visuelles Low-Code-Programmierwerkzeug zum Verbinden von IoT-Geräten, APIs und Online-Diensten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Node-RED erstellen können
Node-RED ist ein flussbasiertes visuelles Programmierwerkzeug, das auf Node.js basiert und es Ihnen ermöglicht, Hardware, APIs und Online-Dienste mithilfe eines browserbasierten Drag-and-Drop-Editors miteinander zu verbinden. Ursprünglich von IBM entwickelt und jetzt von der OpenJS Foundation gepflegt, vereinfacht es die Erstellung von Automatisierungs-Workflows ohne komplexen Code schreiben zu müssen – verbinden Sie Knoten auf einer Arbeitsfläche und stellen Sie sie in Sekundenschnelle bereit.
Das Selbst-Hosting von Node-RED auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Flows und die sensiblen Daten, die sie verarbeiten, ohne Nutzungseinschränkungen, Drosselung der Rate und ohne Abhängigkeit von einer Cloud-Plattform. Egal, ob Sie IoT-Sensoren automatisieren, Geschäftsdienste integrieren oder API-Pipelines orchestrieren, Node-RED bietet eine flexible, erweiterbare Laufzeitumgebung, die überall dort läuft, wo Sie sie benötigen.
Hauptmerkmale von Node-RED
Visueller Fluss-Editor
Browserbasierter Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Ihnen, komplexe Integrationen ohne Code zu erstellen und bereitzustellen, wodurch Automatisierung für jeden zugänglich wird.
Über 4.000 Community-Knoten
Installieren Sie Nodes für MQTT, HTTP, Datenbanken, Cloud-APIs und Hunderte anderer Dienste direkt über den integrierten Paletten-Manager.
IoT und MQTT Nativ
Erstklassige Unterstützung für MQTT, Modbus und andere IoT-Protokolle macht Node-RED zur Standardplattform für Smart Home und Industrieautomation.
JavaScript Funktionsknoten
Schreiben Sie benutzerdefiniertes JavaScript innerhalb von Flows, um komplexe Datentransformationen und Geschäftslogik zu verarbeiten, ohne den visuellen Editor zu verlassen.
Ablauffreigabe und Bibliothek
Exportieren Sie Flows als JSON und importieren Sie vorgefertigte Flows aus der Node-RED Community-Bibliothek, um sofort mit gängigen Integrationen zu beginnen.
Warum Node-RED auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.