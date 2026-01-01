Zen mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische selbstgehostete Notiz-App mit Markdown-Unterstützung, BM25-Volltextsuche und Offline-PWA-Zugriff.
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Was Sie mit Zen erstellen können
Zen ist eine minimalistische, selbst gehostete Notizanwendung, die als einzelnes, leichtgewichtiges Go-Binary erstellt wurde und nur etwa 20 MB Arbeitsspeicher verbraucht. Notizen werden als Markdown in SQLite gespeichert, mit BM25-Volltextsuche, tag-basierter Organisation, Syntaxhervorhebung für Codeblöcke und Tastenkombinationen für schnelle Navigation.
Das Selbst-Hosting von Zen auf einem VPS hält alle Notizen privat auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Cloud-Synchronisierungsgebühren oder Zugriff durch Dritte. Die Offline-PWA-Unterstützung bedeutet, dass Notizen auch ohne Internetverbindung zugänglich sind, und der minimale Ressourcenverbrauch ermöglicht es Zen, bequem neben anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu laufen.
Hauptmerkmale von Zen
Markdown-Notizen
Schreiben Sie Notizen in Standard-Markdown mit Codeblock-Unterstützung, Formatierungskürzeln und einem sauberen Vorschaumodus.
BM25 Volltextsuche
Finden Sie Notizen sofort mithilfe der BM25-gewichteten Volltextsuche, die die relevantesten Ergebnisse zuerst liefert.
Tag-Organisation
Organisieren Sie Notizen mit Tags für eine flexible Kategorisierung ohne starre Ordnerhierarchien.
Offline PWA
Installieren Sie Zen als Progressive Web App für den Offline-Zugriff auf Ihre Notizen ohne Internetverbindung.
Minimaler Ressourcenverbrauch
Als einzelnes Go-Binary gebaut, das ~20MB RAM verwendet, läuft Zen effizient selbst auf dem kleinsten VPS neben anderen Diensten.
Warum Zen auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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