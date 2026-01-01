Zen ist eine minimalistische, selbst gehostete Notizanwendung, die als einzelnes, leichtgewichtiges Go-Binary erstellt wurde und nur etwa 20 MB Arbeitsspeicher verbraucht. Notizen werden als Markdown in SQLite gespeichert, mit BM25-Volltextsuche, tag-basierter Organisation, Syntaxhervorhebung für Codeblöcke und Tastenkombinationen für schnelle Navigation.

Das Selbst-Hosting von Zen auf einem VPS hält alle Notizen privat auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Cloud-Synchronisierungsgebühren oder Zugriff durch Dritte. Die Offline-PWA-Unterstützung bedeutet, dass Notizen auch ohne Internetverbindung zugänglich sind, und der minimale Ressourcenverbrauch ermöglicht es Zen, bequem neben anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu laufen.