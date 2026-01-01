EmailEngine ist ein selbst gehosteter Dienst, der sich mit IMAP- und SMTP-Postfächern verbindet – einschließlich Gmail, Outlook und jedem Standardanbieter – und alle E-Mail-Operationen über eine einzige REST-API bereitstellt. Anstatt Anwendungscode zu schreiben, der direkt IMAP spricht, registrieren Entwickler E-Mail-Konten bei EmailEngine und senden, empfangen, suchen und synchronisieren E-Mails dann über saubere HTTP-Endpunkte.

Das Selbst-Hosting von EmailEngine auf Ihrem eigenen VPS hält E-Mail-Kontodaten und Nachrichtendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. EmailEngine übernimmt die Wiederverbindung, die Verschlüsselung von Anmeldeinformationen und die Webhook-Zustellung, sodass sich der Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentriert und nicht auf die Handhabung von E-Mail-Protokollen. Eine 14-tägige Testversion ist enthalten; für die weitere Nutzung in der Produktion ist eine Lizenz erforderlich.