EmailEngine in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete E-Mail-API, die IMAP- und SMTP-Konten verbindet und sie als eine vereinheitlichte REST-Schnittstelle bereitstellt.
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Was Sie mit EmailEngine erstellen können
EmailEngine ist ein selbst gehosteter Dienst, der sich mit IMAP- und SMTP-Postfächern verbindet – einschließlich Gmail, Outlook und jedem Standardanbieter – und alle E-Mail-Operationen über eine einzige REST-API bereitstellt. Anstatt Anwendungscode zu schreiben, der direkt IMAP spricht, registrieren Entwickler E-Mail-Konten bei EmailEngine und senden, empfangen, suchen und synchronisieren E-Mails dann über saubere HTTP-Endpunkte.
Das Selbst-Hosting von EmailEngine auf Ihrem eigenen VPS hält E-Mail-Kontodaten und Nachrichtendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. EmailEngine übernimmt die Wiederverbindung, die Verschlüsselung von Anmeldeinformationen und die Webhook-Zustellung, sodass sich der Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentriert und nicht auf die Handhabung von E-Mail-Protokollen. Eine 14-tägige Testversion ist enthalten; für die weitere Nutzung in der Produktion ist eine Lizenz erforderlich.
Hauptmerkmale von EmailEngine
Einheitliche E-Mail REST API
Zugriff auf alle IMAP- und SMTP-Operationen – Senden, Empfangen, Suchen, Synchronisieren – über einen einzigen HTTP-Endpunkt, unabhängig vom E-Mail-Anbieter.
Multi-Konto-Verwaltung
Registrieren Sie mehrere E-Mail-Konten von jedem Anbieter und verwalten Sie alle Posteingänge über eine konsistente API ohne anbieterspezifische Integrationsarbeit.
Webhook-Ereigniszustellung
Erhalten Sie Echtzeit-HTTP-Benachrichtigungen, wenn neue E-Mails eintreffen, Nachrichten gelesen werden oder sich der Postfachstatus ändert, ohne Polling.
Anmeldeinformationen-Verschlüsselung
Alle gespeicherten E-Mail-Kontopasswörter und OAuth-Token werden mithilfe des Master-Geheimschlüssels verschlüsselt, den Sie bei der Bereitstellung konfigurieren.
SMTP-Übermittlungs-Proxy
E-Mails im Namen registrierter Konten über einen integrierten SMTP-Proxy versenden, ohne Zugangsdaten im Klartext an Versanddienste preiszugeben.
Warum EmailEngine auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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