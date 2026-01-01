Ryot in einem Klick installieren.
Selbst gehosteter Tracker für Medienkonsum, Fitnessaktivitäten, Bücher und tägliche Gewohnheiten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ryot erstellen können
Ryot (Roll Your Own Tracker) ist eine Open-Source-, selbst gehostete Plattform zum Verfolgen der Medien, die Sie konsumieren, der Trainingseinheiten, die Sie absolvieren, der Bücher, die Sie lesen, und der Gewohnheiten, die Sie sich aneignen. Es zieht Metadaten aus Quellen wie TMDB, Audible und OpenLibrary, sodass Sie Zeit mit dem Tracking verbringen und nicht mit dem Tippen.
Das Hosten von Ryot auf Ihrem eigenen VPS hält alle Ihre persönlichen Daten privat – keine Analysen von Drittanbietern, keine Werbung und kein Risiko, dass ein Dienst eingestellt wird. Sie besitzen jeden Datensatz vom ersten Tag an.
Hauptmerkmale von Ryot
Medien-Tracking
Filme, Fernsehsendungen, Animes, Mangas, Podcasts und Videospiele mit automatischen Metadaten von TMDB, IGDB und mehr protokollieren.
Fitness-Protokollierung
Zeichne Workouts und Übungen mit Sätzen, Wiederholungen und Gewichten auf, um deinen Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Buch- und Hörbuch-Tracking
Verfolgen Sie den Lese- und Hörfortschritt mit Metadaten, die von OpenLibrary und Audible abgerufen werden.
Import und Export
Daten von Goodreads, Trakt, MyAnimeList und anderen beliebten Trackern mit integrierten Importfunktionen migrieren.
API-Zugriff
Vollständige GraphQL-API mit Administrator-Zugriffstoken zum Erstellen benutzerdefinierter Integrationen und Automatisierungen.
Warum Ryot auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.