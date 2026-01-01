Chroma mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Vektordatenbank für KI-Anwendungen, semantische Suche und Retrieval-Augmented-Generation-Pipelines.
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Was Sie damit bauen können Chroma
Chroma ist eine Open-Source-Einbettungsdatenbank, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde, die hochdimensionale Vektor-Embeddings speichern, indizieren und abfragen müssen. Sie lässt sich nativ in LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK integrieren und ist somit der schnellste Weg, semantische Such- und Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Funktionen zu jeder Anwendung hinzuzufügen, ohne eine benutzerdefinierte Vektorinfrastruktur aufbauen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Chroma auf Ihrem VPS hält Ihre Embeddings, Dokumentendaten und Abfragemuster unter Ihrer Kontrolle, ohne Preisgestaltung pro Abfrage und mit der Flexibilität, Ressourcen anzupassen, wenn Ihre Sammlung skaliert.
Hauptmerkmale von Chroma
RAG-Pipeline bereit
Entwickelt als Abrufschicht für LLM-Anwendungen, damit Sie Modellantworten in Ihren eigenen Dokumenten mit minimalem Integrationsaufwand verankern können.
Framework-Integrationen
Native Unterstützung für LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK bedeutet, dass Ihr bestehender KI-Code sich mit Chroma mit nur wenigen Konfigurationszeilen verbindet.
Metadatenfilterung
Kombinieren Sie die Vektorähnlichkeitssuche mit strukturierten Metadatenfiltern, um Ergebnisse nach Datum, Kategorie oder einem beliebigen benutzerdefinierten Attribut ohne Nachbearbeitung einzugrenzen.
Mehrere Distanzmetriken
Wählen Sie Kosinus-Ähnlichkeit, L2-Distanz oder inneres Produkt pro Sammlung, um die Metrik abzugleichen, mit der Ihr Embedding-Modell trainiert wurde, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
Persistenter Speicher
Embeddings und Indizes überstehen Neustarts und Updates, sodass Ihre Wissensdatenbank intakt bleibt, ohne dass Dokumente nach jeder Bereitstellungsänderung erneut aufgenommen werden müssen.
Warum Chroma auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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