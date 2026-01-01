LakeFS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Git-ähnliche Versionskontrolle für Ihren Data Lake, die Branching und Committing in den Objektspeicher bringt.
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Was Sie mit LakeFS erstellen können
LakeFS ist eine Open-Source-Datenversionsplattform, die Git-ähnliche Workflows auf Data Lakes anwendet. Sie ermöglicht Teams, Branches für isolierte Datenexperimente zu erstellen, reproduzierbare Snapshots zu committen und Änderungen atomar zusammenzuführen – alles ohne Daten zu duplizieren. LakeFS arbeitet nativ mit AWS S3, Azure Blob Storage und Google Cloud Storage und stellt dabei eine vollständig S3-kompatible API bereit, sodass bestehende Tools keine Änderungen erfordern.
Das Selbst-Hosting von LakeFS auf Ihrem VPS gibt Daten- und ML-Teams die volle Kontrolle über ihre Datenversionsinfrastruktur. Ob Sie reproduzierbare Machine-Learning-Experimente, sichere Staging-Umgebungen für ETL-Pipelines oder die Möglichkeit benötigen, fehlerhafte Datenaufnahmen rückgängig zu machen, LakeFS verleiht Datenoperationen die gleiche Zuverlässigkeit, die Git dem Code verleiht.
Hauptmerkmale von LakeFS
Git-ähnliche Datenverzweigung
Erstellen Sie isolierte Datenzweige für Experimente oder Staging, ohne Objekte zu duplizieren, mithilfe von Zero-Copy-Branching, das nur durch Metadaten unterstützt wird.
Reproduzierbare Commits
Schreiben Sie Daten-Snapshots jederzeit fest, damit Machine-Learning-Experimente und Pipeline-Läufe exakt aus einem bekannten Datenzustand reproduziert werden können.
Atomare Zusammenführungen
Führen Sie Datenzweige atomar mit dem Hauptzweig zusammen, wodurch sichergestellt wird, dass nachgelagerte Verbraucher stets einen konsistenten und vollständigen Datensatz sehen.
S3-kompatible API
LakeFS stellt einen vollständig S3-kompatiblen Endpunkt bereit, sodass Spark, Pandas und andere Tools ohne Codeänderungen eine Verbindung herstellen können.
Daten-Rollback
Sofort auf einen beliebigen vorherigen Commit zurücksetzen, um versehentliche Löschungen oder fehlerhafte Datenaufnahme in Sekundenschnelle zu beheben.
Warum LakeFS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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