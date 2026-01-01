Meilisearch mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
In Rust entwickelte Open-Source-Suchmaschine, die fehlertolerante Ergebnisse in unter 50 Millisekunden liefert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Meilisearch erstellen können
Meilisearch ist eine blitzschnelle Open-Source-Suchmaschine, die in Rust geschrieben ist und relevante Ergebnisse in unter 50 ms liefert, mit integrierter Fehlertoleranz, Facettenfilterung und anpassbarem Ranking – alles über eine einfache REST-API. Sie funktioniert sofort mit intelligenten Standardeinstellungen, was es einfach macht, leistungsstarke Suchfunktionen zu E-Commerce-Shops, Dokumentationsseiten und SaaS-Anwendungen hinzuzufügen.
Das Hosten von Meilisearch auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte CPU und Arbeitsspeicher für eine konsistente Leistung unter 50 ms unter Last, unbegrenzte Dokumentenindizierung zu festen Kosten und volle Kontrolle über Sicherheit und Konfiguration, ohne auf einen verwalteten Suchdienst angewiesen zu sein.
Hauptmerkmale von Meilisearch
Ergebnisse unter 50 ms
Rust-basierte Engine liefert Suchergebnisse in weniger als 50 Millisekunden, selbst bei Millionen von Dokumenten.
Integrierte Tippfehler-Toleranz
Benutzer finden, was sie brauchen, selbst bei Tippfehlern — keine Konfiguration erforderlich, um die intelligente Tippfehlerkorrektur zu aktivieren.
Facettenfilterung
Leistungsstarke Filter und Facetten ermöglichen es Benutzern, Suchergebnisse nach Kategorie, Preis, Tag oder einem beliebigen benutzerdefinierten Attribut zu verfeinern.
Einfache REST API
Umfassende SDKs für JavaScript, Python, PHP, Go und mehr erleichtern die Integration in jeden Stack.
Echtzeit-Indizierung
Dokumente sind sofort nach dem Hinzufügen durchsuchbar, ohne Verzögerungen beim Neuaufbau oder manuelle Indexaktualisierungen.
Warum Meilisearch auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.