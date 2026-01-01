Meilisearch ist eine blitzschnelle Open-Source-Suchmaschine, die in Rust geschrieben ist und relevante Ergebnisse in unter 50 ms liefert, mit integrierter Fehlertoleranz, Facettenfilterung und anpassbarem Ranking – alles über eine einfache REST-API. Sie funktioniert sofort mit intelligenten Standardeinstellungen, was es einfach macht, leistungsstarke Suchfunktionen zu E-Commerce-Shops, Dokumentationsseiten und SaaS-Anwendungen hinzuzufügen.

Das Hosten von Meilisearch auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte CPU und Arbeitsspeicher für eine konsistente Leistung unter 50 ms unter Last, unbegrenzte Dokumentenindizierung zu festen Kosten und volle Kontrolle über Sicherheit und Konfiguration, ohne auf einen verwalteten Suchdienst angewiesen zu sein.