SillyTavern mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Power-User LLM-Frontend, das Dutzende von Text-, Bild- und Sprach-KI-Backends in einer einzigen Chat-OberflÃ¤che vereinheitlicht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SillyTavern erstellen kÃ¶nnen
SillyTavern ist eine quelloffene lokale Schnittstelle, die es Power-Usern ermÃ¶glicht, mit KI-Charakteren Ã¼ber praktisch jedes wichtige LLM-Backend zu chatten, einschlieÃŸlich OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI und lokal gehosteten Modellen. Im Gegensatz zu anbieterspezifischen Chat-Apps konzentriert es sich auf charaktergesteuerte Konversationen, Langform-Rollenspiele und kreatives Schreiben, mit umfassender Kontrolle Ã¼ber Prompts, Sampling-Parameter und Kontextverwaltung.
Das Selbst-Hosting von SillyTavern auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Chat-Protokoll, jede Charakterkarte und jedes Lorebook privat fÃ¼r Ihr Konto, ermÃ¶glicht Ihnen den freien Wechsel von Anbietern und entfernt die KonversationsbeschrÃ¤nkungen und Inhaltsfilter, die von gehosteten Alternativen auferlegt werden. API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r externe Modelle bleiben auf Ihrem Server, anstatt in eine Drittanbieter-BenutzeroberflÃ¤che eingefÃ¼gt zu werden.
Hauptmerkmale von SillyTavern
Multi-Backend-UnterstÃ¼tzung
Verbinden Sie OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI und lokale Modellserver Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che, ohne separate Clients pro Anbieter jonglieren zu mÃ¼ssen.
Charakterkarten
Importieren, bearbeiten und teilen Sie in PNG eingebettete Charakterkarten mit Personas, Beispieldialogen und PersÃ¶nlichkeitsmerkmalen, die konsistente Antworten im Charakter ermÃ¶glichen.
Gruppenchats
FÃ¼hren Sie GesprÃ¤che mit mehreren KI-Charakteren in einem einzigen Thread, mit konfigurierbarer Zugreihenfolge und generierungsspezifischen Einstellungen pro Charakter fÃ¼r verzweigte ErzÃ¤hlstrÃ¤nge.
Welt-Infos und LorebÃ¼cher
FÃ¼gen Sie Hintergrundwissen, Ortsdetails und wiederkehrende Fakten nur dann in die Eingabeaufforderung ein, wenn relevante SchlÃ¼sselwÃ¶rter erscheinen, um Kontextfenster bei langen Geschichten effizient zu halten.
Erweiterungs-Ã–kosystem
Integrieren Sie Bilderzeugung Ã¼ber Stable Diffusion oder ComfyUI, Text-zu-Sprache-Stimmen, Zusammenfassung, Vektorspeicherung und Dutzende von Community-Erweiterungen.
Volle Prompt-Kontrolle
Bearbeiten Sie System-Prompts, Anweisungsvorlagen, Sampler-Parameter und Kontextformatierung direkt, um fortgeschrittenen Benutzern die gleiche Kontrolle zu geben, die sie von einer rohen API erhalten wÃ¼rden.
Warum SillyTavern auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.