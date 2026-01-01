SillyTavern ist eine quelloffene lokale Schnittstelle, die es Power-Usern ermÃ¶glicht, mit KI-Charakteren Ã¼ber praktisch jedes wichtige LLM-Backend zu chatten, einschlieÃŸlich OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI und lokal gehosteten Modellen. Im Gegensatz zu anbieterspezifischen Chat-Apps konzentriert es sich auf charaktergesteuerte Konversationen, Langform-Rollenspiele und kreatives Schreiben, mit umfassender Kontrolle Ã¼ber Prompts, Sampling-Parameter und Kontextverwaltung.

Das Selbst-Hosting von SillyTavern auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Chat-Protokoll, jede Charakterkarte und jedes Lorebook privat fÃ¼r Ihr Konto, ermÃ¶glicht Ihnen den freien Wechsel von Anbietern und entfernt die KonversationsbeschrÃ¤nkungen und Inhaltsfilter, die von gehosteten Alternativen auferlegt werden. API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r externe Modelle bleiben auf Ihrem Server, anstatt in eine Drittanbieter-BenutzeroberflÃ¤che eingefÃ¼gt zu werden.