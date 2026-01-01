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Open-Source LLM-Anwendungsplattform zum visuellen Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines und Chatbots.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dify erstellen können

Dify ist die weltweit beliebteste Open-Source-Plattform für die Entwicklung von LLM-Anwendungen, die eine visuelle Oberfläche zum Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines, KI-Agenten und Chatbot-Anwendungen bietet. Mit Unterstützung für über 100 LLM-Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Modelle über Ollama, ermöglicht Dify Teams, produktionsreife KI-Anwendungen zu prototypisieren und bereitzustellen, ohne komplexen Orchestrierungscode schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Dify auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass alle Dokumente, Embeddings, Konversationen und API-Schlüssel unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Weaviate-Vektordatenbank für die semantische Suche, sandboxed Code-Ausführung und SSRF-Schutz für die sichere Entwicklung von KI-Anwendungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Dify

Visueller Workflow-Editor

Komplexe KI-Pipelines erstellen, indem Sie LLM-Aufrufe, API-Integrationen und bedingte Logik per Drag-and-Drop verketten.

RAG-Pipeline

Dokumente einlesen, Embeddings generieren und relevantes Wissen mit der integrierten Weaviate-Vektordatenbank abrufen.

KI-Agent-Framework

Erstellen Sie autonome Agenten mit Werkzeugaufruffunktionen für Websuche, Code-Ausführung und externe APIs.

Über 100 LLM Anbieter

Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic, Google, Mistral und lokalen Modellen über Ollama mit Modell-Lastverteilung und Fallback.

Ausführung von Code in einer Sandbox

Führen Sie Python und JavaScript sicher in einer isolierten Umgebung mit integriertem SSRF-Schutz aus.

Prompt Engineering Studio

Prompts gestalten, versionieren und A/B-testen mit einem Observability-Dashboard für Logging und Tracing.

Warum Dify auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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