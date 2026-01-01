Dify ist die weltweit beliebteste Open-Source-Plattform für die Entwicklung von LLM-Anwendungen, die eine visuelle Oberfläche zum Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines, KI-Agenten und Chatbot-Anwendungen bietet. Mit Unterstützung für über 100 LLM-Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Modelle über Ollama, ermöglicht Dify Teams, produktionsreife KI-Anwendungen zu prototypisieren und bereitzustellen, ohne komplexen Orchestrierungscode schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Dify auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass alle Dokumente, Embeddings, Konversationen und API-Schlüssel unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Weaviate-Vektordatenbank für die semantische Suche, sandboxed Code-Ausführung und SSRF-Schutz für die sichere Entwicklung von KI-Anwendungen.