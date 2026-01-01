Dify mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source LLM-Anwendungsplattform zum visuellen Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines und Chatbots.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dify erstellen können
Dify ist die weltweit beliebteste Open-Source-Plattform für die Entwicklung von LLM-Anwendungen, die eine visuelle Oberfläche zum Erstellen von KI-Workflows, RAG-Pipelines, KI-Agenten und Chatbot-Anwendungen bietet. Mit Unterstützung für über 100 LLM-Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Modelle über Ollama, ermöglicht Dify Teams, produktionsreife KI-Anwendungen zu prototypisieren und bereitzustellen, ohne komplexen Orchestrierungscode schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Dify auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass alle Dokumente, Embeddings, Konversationen und API-Schlüssel unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Weaviate-Vektordatenbank für die semantische Suche, sandboxed Code-Ausführung und SSRF-Schutz für die sichere Entwicklung von KI-Anwendungen.
Hauptmerkmale von Dify
Visueller Workflow-Editor
Komplexe KI-Pipelines erstellen, indem Sie LLM-Aufrufe, API-Integrationen und bedingte Logik per Drag-and-Drop verketten.
RAG-Pipeline
Dokumente einlesen, Embeddings generieren und relevantes Wissen mit der integrierten Weaviate-Vektordatenbank abrufen.
KI-Agent-Framework
Erstellen Sie autonome Agenten mit Werkzeugaufruffunktionen für Websuche, Code-Ausführung und externe APIs.
Über 100 LLM Anbieter
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic, Google, Mistral und lokalen Modellen über Ollama mit Modell-Lastverteilung und Fallback.
Ausführung von Code in einer Sandbox
Führen Sie Python und JavaScript sicher in einer isolierten Umgebung mit integriertem SSRF-Schutz aus.
Prompt Engineering Studio
Prompts gestalten, versionieren und A/B-testen mit einem Observability-Dashboard für Logging und Tracing.
Warum Dify auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.