MindsDB mit einem Klick installieren.
KI-Plattform, mit der Sie Machine-Learning-Modelle aus Ihren Datenbanken mithilfe von Standard-SQL erstellen und abfragen kÃ¶nnen.
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Was Sie mit MindsDB erstellen kÃ¶nnen
MindsDB ist eine Open-Source-KI-Plattform, die maschinelles Lernen direkt Ã¼ber SQL in Ihre bestehende Datenbankinfrastruktur integriert. Anstatt separate ML-Pipelines zu erstellen, kÃ¶nnen Sie prÃ¤diktive Modelle mit standardmÃ¤ÃŸiger SQL-Syntax direkt in Ihren PostgreSQL-, MySQL- oder MongoDB-Daten erstellen, trainieren und abfragen. Es unterstÃ¼tzt AutoML, Zeitreihenprognosen, Klassifizierung und Integrationen mit OpenAI, Hugging Face und anderen KI-Anbietern.
Die Bereitstellung von MindsDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Trainingsdaten und Modellartefakte innerhalb Ihrer Infrastruktur, stellt dedizierte Ressourcen fÃ¼r das Modelltraining bereit und eliminiert Cloud-Kosten pro Vorhersage â€“ wodurch KI fÃ¼r Datenteams zu planbaren Fixkosten zugÃ¤nglich wird.
Hauptmerkmale von MindsDB
SQL-basiertes ML
Erstellen und Abfragen von Machine-Learning-Modellen mit Standard-SQL â€” keine Python-Frameworks oder separaten ML-Pipelines erforderlich.
AutoML Engine
Automatisierte Feature-Generierung und Modellauswahl reduziert das benÃ¶tigte Fachwissen fÃ¼r die Bereitstellung prÃ¤ziser Vorhersagemodelle.
Multi-Datenbank-UnterstÃ¼tzung
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB und mehr, um Modelle direkt mit Ihren vorhandenen Produktionsdaten zu trainieren.
KI-Modell-Integrationen
Integrieren Sie OpenAI, Hugging Face und andere Anbieter, um GPT-gestÃ¼tzte NLP- und benutzerdefinierte KI-Funktionen Ã¼ber SQL hinzuzufÃ¼gen.
Zeitreihenprognose
Erstellen Sie Bedarfsprognose-, Anomalieerkennungs- und Bestandsprognosemodelle ohne spezialisierte ML-Kenntnisse.
Warum MindsDB auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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