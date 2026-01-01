QloApps ist eine kostenlose Open-Source-Hotel-Commerce-Plattform, die ein Property Management System, eine direkte Buchungsmaschine und eine kundenorientierte Hotel-Website in einer einzigen Installation vereint. Hoteliers kÃ¶nnen Zimmerbestand, Preise, Steuern und Reservierungen von einem einzigen Dashboard aus verwalten und gleichzeitig Buchungen direkt auf ihrer eigenen Website annehmen, ohne Provisionen an Drittanbieter-Portale zahlen zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von QloApps auf Ihrem eigenen VPS bewahrt GÃ¤stedaten, Zahlungsaufzeichnungen und den Reservierungsverlauf unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, eliminiert die pro Buchung anfallenden GebÃ¼hren, die bei gehosteten Reservierungsdiensten Ã¼blich sind, und ermÃ¶glicht es Ihnen, den Buchungsablauf, das Theme und das Back-Office an die tatsÃ¤chliche Betriebsweise Ihrer Unterkunft anzupassen.