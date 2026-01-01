TeamMapper ist eine Open-Source-Mindmapping-Anwendung, die es Teams ermÃ¶glicht, Mindmaps in Echtzeit Ã¼ber WebSockets gemeinsam zu erstellen, zu teilen und zu bearbeiten. Als Nachfolger des eingestellten mindmapp-Projekts entwickelt, konzentriert es sich auf die Zusammenarbeit, ohne dass Benutzerkonten erforderlich sind â€“ teilen Sie einen Link mit Lese- oder Bearbeitungsrechten, und Teammitglieder kÃ¶nnen der Sitzung sofort beitreten.

Das Selbst-Hosting von TeamMapper auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Brainstorming-Sitzungen, ProjektplÃ¤ne und Teamwissen vollstÃ¤ndig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. StandardmÃ¤ÃŸig werden Mindmaps nach 30 Tagen zur Einhaltung der DSGVO automatisch gelÃ¶scht, und das konfigurierbare Aufbewahrungsfenster ermÃ¶glicht es Teams in regulierten Umgebungen, das Datenschutzverhalten an ihre eigenen Richtlinien anzupassen, ohne auf einen Drittanbieter von SaaS angewiesen zu sein.