TeamMapper mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Echtzeit-Kollaborations-Mindmapping-Tool fÃ¼r Teams zum gemeinsamen Brainstorming, Planen und Strukturieren von Ideen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TeamMapper erstellen kÃ¶nnen
TeamMapper ist eine Open-Source-Mindmapping-Anwendung, die es Teams ermÃ¶glicht, Mindmaps in Echtzeit Ã¼ber WebSockets gemeinsam zu erstellen, zu teilen und zu bearbeiten. Als Nachfolger des eingestellten mindmapp-Projekts entwickelt, konzentriert es sich auf die Zusammenarbeit, ohne dass Benutzerkonten erforderlich sind â€“ teilen Sie einen Link mit Lese- oder Bearbeitungsrechten, und Teammitglieder kÃ¶nnen der Sitzung sofort beitreten.
Das Selbst-Hosting von TeamMapper auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Brainstorming-Sitzungen, ProjektplÃ¤ne und Teamwissen vollstÃ¤ndig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. StandardmÃ¤ÃŸig werden Mindmaps nach 30 Tagen zur Einhaltung der DSGVO automatisch gelÃ¶scht, und das konfigurierbare Aufbewahrungsfenster ermÃ¶glicht es Teams in regulierten Umgebungen, das Datenschutzverhalten an ihre eigenen Richtlinien anzupassen, ohne auf einen Drittanbieter von SaaS angewiesen zu sein.
Hauptmerkmale von TeamMapper
Echtzeit-Zusammenarbeit
WebSocket-basierte Sitzungen ermÃ¶glichen mehreren Teammitgliedern, dieselbe Mindmap gleichzeitig zu bearbeiten, wobei Ã„nderungen sofort fÃ¼r alle erscheinen, die mit der Map verbunden sind.
Keine Kontofreigabe
Teilen Sie eine Mindmap mit einem Link oder QR-Code mit schreibgeschÃ¼tzten oder Bearbeitungsberechtigungen â€“ GÃ¤ste kÃ¶nnen beitreten, ohne ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
Umfassende Knoten-Anpassung
FÃ¼gen Sie Bilder, Symbole, Farben, Schriftstile und Hyperlinks zu Knoten hinzu, um flache Gliederungen in visuell strukturierte Diagramme zu verwandeln, die sich fÃ¼r PrÃ¤sentationen eignen.
Import und Export
Verschieben Sie Mindmaps in und aus TeamMapper unter Verwendung der Formate JSON, Mermaid, SVG, PDF oder PNG, um sie mit Stakeholdern zu teilen oder offline zu archivieren.
DSGVO-konforme Standardeinstellungen
Mindmaps werden nach einer konfigurierbaren Aufbewahrungsfrist (standardmÃ¤ÃŸig 30 Tage) automatisch gelÃ¶scht, was Teams hilft, Datenschutzanforderungen ohne manuelle Bereinigung zu erfÃ¼llen.
RÃ¼ckgÃ¤ngig machen und Tastenkombinationen
Eine vollstÃ¤ndige RÃ¼ckgÃ¤ngig-/Wiederherstellen-Historie und ein umfassender Satz von Tastenkombinationen halten den Editor fÃ¼r Power-User, die groÃŸe oder tief verschachtelte Mindmaps erstellen, schnell.
Warum TeamMapper auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
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