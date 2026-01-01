ConvertX mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Dateikonvertierungsdienst, der über 1000 Formate für Dokumente, Bilder, Audio und Video mit vollständigem Datenschutz unterstützt.
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Was Sie damit bauen können ConvertX
ConvertX ist ein selbst gehosteter Online-Dateikonverter, der über tausend verschiedene Dateiformate – Dokumente, Bilder, Audio, Video und mehr – über eine einfache Weboberfläche verarbeitet. Da die Konvertierung vollständig auf Ihrem eigenen Server stattfindet, verlassen sensible Dateien niemals Ihre Infrastruktur, und es gibt keine Beschränkungen der Upload-Grösse, keine Wasserzeichen und keine Konvertierungsgebühren, die von einem Drittanbieterdienst erhoben werden.
Das Selbst-Hosting von ConvertX ist besonders wertvoll für Unternehmen und Organisationen mit Datenverarbeitungsanforderungen, die das Hochladen proprietärer Dokumente auf externe Cloud-Dienste verhindern. Die automatische Dateibereinigung mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen hält die Speichernutzung überschaubar, während die optionale Benutzerauthentifizierung Ihnen die Kontrolle darüber gibt, wer den Dienst nutzen kann. Diese Bereitstellung bietet einen vollständigen Konvertierungsdienst mit persistentem Speicher, der bereit ist, jeden Format-Workflow zu verarbeiten.
Hauptmerkmale von ConvertX
Unterstützung für über 1000 Formate
Konvertieren Sie zwischen praktisch jeder Kombination von Dokument-, Bild-, Audio- und Videoformaten, ohne Desktop-Software zu installieren.
Vollständiger Dateidatenschutz
Dateien werden vollständig auf Ihrem VPS verarbeitet – nichts wird an externe Dienste hochgeladen oder von Dritten eingesehen.
Automatische Bereinigung
Konfigurierbare Aufbewahrungsfristen löschen konvertierte Dateien nach einer festgelegten Anzahl von Stunden automatisch, um die Speichernutzung zu verwalten.
Benutzerauthentifizierung
Beschränken Sie den Zugriff mit konto-basierter Authentifizierung oder öffnen Sie Konversationen für nicht authentifizierte Benutzer für interne Teambereitstellungen.
Keine Größenbeschränkungen
Konvertieren Sie große Mediendateien und Stapelchargen ohne die von Online-Konvertierungsdiensten auferlegten Upload-Beschränkungen.
Warum ConvertX auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.