Casdoor mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Identitäts- und Zugriffsmanagementplattform mit OAuth 2.0, OIDC und SAML für zentralisiertes Single Sign-On.
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Was Sie damit bauen können Casdoor
Casdoor ist eine Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), die als zentraler Authentifizierungsserver für Ihre Anwendungen fungiert. Mit sofortiger Unterstützung für OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML und LDAP ermöglicht es jeder Anwendung, die Benutzeranmeldung an einen einzigen vertrauenswürdigen Dienst zu delegieren – wodurch anwendungsspezifische Anmeldesysteme entfallen und Benutzern ein einziger Satz von Anmeldeinformationen für Ihren gesamten Stack zur Verfügung steht.
Das Selbst-Hosting von Casdoor hält die Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten Ihrer Benutzer vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne nutzerbasierte Preise und ohne Anbieterbindung. Die integrierte Multi-Faktor-Authentifizierung, Social-Login-Integrationen und fein abgestufte Berechtigungen über Casbin machen es zu einer vollständigen Identitätsplattform für Teams jeder Größe.
Hauptmerkmale von Casdoor
Universelle SSO-Protokolle
Die Unterstützung von OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML ermöglicht es Casdoor, als Identitätsanbieter für praktisch jede Anwendung sofort einsatzbereit zu fungieren.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Erzwingen Sie TOTP, WebAuthn-Hardware-Schlüssel, SMS-Codes oder Face ID für alle verbundenen Anwendungen mit Pro-App-MFA-Richtlinien.
Social-Login-Anbieter
Integrierte Konnektoren für GitHub, Google, Microsoft und Dutzende anderer Anbieter ermöglichen es Benutzern, sich mit bestehenden Konten anzumelden.
Feingranulare Zugriffskontrolle
Casbin-gesteuerte ACL-, RBAC- und ABAC-Richtlinien steuern genau, welche Benutzer und Rollen auf welche Ressourcen in Ihrem gesamten Stack zugreifen können.
Multi-Organisations-Unterstützung
Verwalten Sie mehrere isolierte Organisationen mit separaten Benutzerpools, Anwendungen und Richtlinien von einer einzigen Casdoor-Instanz aus.
Warum Casdoor auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.