Casdoor ist eine Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), die als zentraler Authentifizierungsserver für Ihre Anwendungen fungiert. Mit sofortiger Unterstützung für OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML und LDAP ermöglicht es jeder Anwendung, die Benutzeranmeldung an einen einzigen vertrauenswürdigen Dienst zu delegieren – wodurch anwendungsspezifische Anmeldesysteme entfallen und Benutzern ein einziger Satz von Anmeldeinformationen für Ihren gesamten Stack zur Verfügung steht.

Das Selbst-Hosting von Casdoor hält die Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten Ihrer Benutzer vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne nutzerbasierte Preise und ohne Anbieterbindung. Die integrierte Multi-Faktor-Authentifizierung, Social-Login-Integrationen und fein abgestufte Berechtigungen über Casbin machen es zu einer vollständigen Identitätsplattform für Teams jeder Größe.