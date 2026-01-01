Karaoke Eternal ist eine vollständig selbst gehostete Karaoke-Party-Plattform, die jeden Bildschirm in ein Karaoke-Display verwandelt. Gäste treten einem Raum bei, indem sie einen QR-Code scannen und Songs direkt von ihrem mobilen Browser aus in die Warteschlange stellen – keine App-Installation erforderlich. Der Host steuert die Wiedergabe von jedem Browser aus, während mehrere unabhängige Räume es Ihnen ermöglichen, gleichzeitige Sessions mit separaten Warteschlangen zu betreiben.

Unterstützte Formate umfassen MP3+G-Tracks mit CDG-Texten, gezippte MP3+G, MP4-Karaoke-Videos und WebGL-Visualisierungen für Tracks ohne Texte. Medien und Einstellungen werden in einer eingebetteten SQLite-Datenbank gespeichert, ohne dass ein externer Datenbankdienst erforderlich ist. Die anfängliche Admin-Einrichtung erfolgt beim ersten Zugriff über die Weboberfläche. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält Ihre Karaoke-Bibliothek privat und immer verfügbar, wann immer eine Party beginnt.